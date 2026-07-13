A distrus porţile de metal ale sediului poliţiei Vama Veche şi a incendiat o maşină. Bărbat de 36 ani, arestat

Un bărbat a distrus porțile de metal și ușa de acces ale sediului Poliției Vama Veche - 2 Mai şi a incendiat un autoturism ce staţiona pe o stradă din Vama Veche. Acesta a fost arestat preventiv, declară luni Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează infracțiunea de distrugere, polițiștii Secției 2 Poliție Vama Veche - 2 Mai, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, au reținut un bărbat, de 36 de ani, cercetat pentru comiterea faptei.

Comunicatul transmis de IPJ Constanța

"Astfel, la data de 11 iulie, în jurul orei 5:10, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche - 2 Mai au fost sesizați cu privire la faptul că bărbatul în cauză ar fi distrus, prin incendiere, un autoturism staționat pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea Vama Veche. Totodată, persoana cercetată ar fi provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție Vama Veche - 2 Mai", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanța.

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În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.