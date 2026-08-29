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Video A furat 17.000 de lei din casa unui bătrân pe care-l îngrijea. Femeia din Dej mai are o condamnare pentru furt

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.08.2026, 09:03 | Modificat la 29.08.2026, 09:04

Ar fi trebuit să aibă grijă de bătrâni. Doar că, potrivit anchetatorilor, o femeie din Dej ar fi avut grijă şi de portofelul lor.

Şi nu în sensul bun! Poliţiştii spun că femeia a furat 17.000 de lei din casa unui bătrân de 80 de ani pe care îl îngrijea. Şi nu s-a oprit aici. Şi-a dorit şi nişte bijuterii pe măsură. Într-un caz mai vechi, rudele unei femei au reclamat dispariţia a peste 100 de grame de aur.

Iar femeia mai are o condamnare pentru furt. Judecătorii au decis să o trimită în arest preventiv pentru 30 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator
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