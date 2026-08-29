Se află în judeţul Timiş, are serpentine, pădure şi privelişti care îţi taie respiraţia. Despre Transluncani este vorba, şoseaua din Munţii Poiana Ruscă care este supranumită şi „Transfăgărășanul Banatului“. Dacă aţi fost vreodată aici, cu siguranţă aţi rămas cu o experienţă pe care nu o veţi uita niciodată. Pe drumul spectaculos, săpat în stâncă, vor fi modernizări.

Această șosea Transluncani oferă într-adevăr peisaje și serpentine care îți taie la propriu respirația. Vorbim de o porțiune de 5 km până la urmă, parțial săpată în stâncă, la o altitudine de 700 m, iar senzația pe care oferă este una mult mai impresionantă, poate și de aici comparația cu Transfăgărășanul.

Autoritățile vor să modernizeze acest drum care a devenit o atracție pentru mii de oameni în fiecare weekend, vin cu motocicletele, cu bicicletele și cu mașinile ca să urce și să admire priveliștea de acolo.

Pe drumul județean din zona, autoritățile lucrează acum la modernizarea unui tronson de 27 km. Este în Timiș, dar face parte totul dintr-un proiect mult mai amplu, de aproape 60 km, care însă va fi realizat în colaborare cu încă două județe, cu Caraș-Severin și cu Hunedoara, urmând ca la finalul acestui lucrări, zona de est a județului să se deschidă și mai mult pentru turiști.

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Și se mai lucrează la încă o porțiune de 16 km, aflată la limita cu județul Caraș-Severin, o investiție de aproape 100 de milioane. Şantierul ar trebui să dureze 20 de luni, iar la finalul său vor fi și patru poduri noi.

Acum că turiștii au descoperit minunățiile din zona de est a județului Timiș, autoritățile vor să le pună și mai mult în valoare, astfel încât nu doar să vină și să admiră priveliștea, ci să și înnopteze în zonă și implicit să le asigure infrastructura necesară.