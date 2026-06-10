O mamă are două joburi. Cel de acasă, fără pauze, 24 din 24 şi cel de la locul de muncă. Echilibrul este o provocare majoră. Acasă, mamele se simt vinovate că nu petrec suficient timp alături de copil, iar la birou, că nu fac faţă. Ceea ce ar trebui să fie o etapă firească de reluare a activităţii, a vieţii profesionale, după concediul de creştere a copilului se transformă în griji şi anxietate. Iar uneori, chiar discriminare. Multe femei descoperă că regulile jocului s-au schimbat în lipsa lor.

"Pentru o femeie care e foarte activă să renunţe efectiv la identitatea ei pentru că practic asta se întâmplă, pui copilul pe primul plan, ceea ce e şi firesc, dar cam mai uiţi de tine şi de preocupările tale. Într-adevăr, copilul are nevoie de o mamă prezentă mereu, dar şi împlinită în acelaşi timp.", explică Andreea Tănase Petrescu, femeie de 43 de ani.

Aşa a ajuns Andreea la decizia de a sta doar o lună în concediul de creştere copil. Recunoaşte că a apelat la ajutorul unei bone pentru că nu concepea să-şi pună cariera din domeniul bancar pe pauză. Mai ales că ajunsese într-o funcţie de conducere.

"Am fost puţin constrânsă şi de activitatea pe care o făceam, dar şi de partea financiară. Într-adevăr cu un program flexibil care mi-a permis să alăptez de 3 ori pe zi, aveam şi biroul foarte aproape de casă. Clar a fost foarte multă vinovăţie şi frică că îmi las copilul după o lună cu o persoană straină efectiv.", adaugă Andreea Tănase.

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Vinovăţie, anxietate, la pachet cu teama de a nu rămâne în urmă profesional. Un cocktail de sentimente care cuprinde tot mai multe mame într-una dintre cele mai dificile tranziții: întoarcerea la serviciu după luni sau ani petrecuți exclusiv în jurul copilului. Alexandra are 34 de ani, o fetiţă de un an şi cinci luni, şi se pregăteşte pentru revenirea la muncă.

"Perioada asta de 2 ani pentru mine a fost una foarte frumoasă şi, dacă ar fi posibil, aş sta şi mai mult, aş sta 3 ani, să zicem. Cred că ar ajuta foarte mult un program hibrid sau poate un program part time, de 6 ore, câteva luni măcar", explică Alexandra, o mamă de 34 de ani.

Pentru multe mame, întoarcerea la muncă vine cu presiuni invizibile: 40% ascund problemele legate de copii de teamă să nu fie văzute ca angajat-problemă. 44% spun că le este greu să împace jobul cu responsabilitățile de acasă, iar 31% afirmă că s-au simțit discriminate la serviciu din cauza statutului de mamă.

Vorbim despre tensiuni, aluzii şi nemulţumiri atât de la colegii care sunt nevoiţi să le suplinească atunci când lipsesc, cât şi de la şefi. Deşi mamele au dreptul la 40 de zile de concediu pe an pentru îngrijirea copilului bolnav, doar două femei din 10 spun că, atunci când au o urgență cu copilul, primesc sprijin la locul de muncă.

"Ele simt că perioada în care au lipsit de la job se transformă într-un gol în carieră, o bilă neagră pe care cu greu o pot recupera, se simt vulnerabile în faţa propriului angajator şi simt că nu mai sunt atrăgătoare pe piaţa muncii. Nu le mai sunt alocate sarcini sau proiecte relevante pentru că managerul simte ca nu poate face fata sau nu ar mai putea avea aceeasi implicare ca in trecut.", explică Ana Călugăru, Head of Communications EJobs Romania.

O convingere falsă pentru că studiile arată tocmai contrariul. Creierul trece prin transformări biologice care ajută mama să se adapteze noului ritm.

"O mamă poate să fie extraordinară şi să aibă nişte abilităţi, skilluri, pe care până atunci nu le avea în organizare şi eficienţă. Realitatea e că creierul în maternitate devine chiar mai performant, chiar dacă în primă fază nu pare.", menţionează Dr. Venera Predoi, președinte Fundația Mamaz.

"Creierul efectiv li se schimbă pentru a face loc unei noi identităţi, aceea de mamă şi evident că multe femei când ajung în pragul de a reveni la muncă, fie că li se schimbă preferinţele, unele nu se mai regăsesc deloc în jobul pe care îl au sau din contră resimt un sindrom foarte mare al impostorului.", precizează Andreea Cristina Irimia, medic rezident psihiatru.

România oferă unul dintre cele mai lungi concedii de creștere a copilului din Europa: până la doi ani. Şi un stimulent de inserţie de 1.500 de lei pe lună pentru mamele care se întorc la serviciu înainte ca cel mic să împlinească 6 luni, respectiv 650 lei/lună pentru cele care reîncep munca după această vârstă. În același timp, în alte state europene, părinții revin la serviciu după doar câteva luni, dar au o infrastructură solidă de creşe sau programe de sprijin parental. În Austria sau Belgia există deduceri pentru afterschool, în timp ce în Ungaria, Franţa sau Germania, impozitarea este mai mică pentru familiile cu mulţi copii. La noi, sunt multe promisiuni şi zero soluţii.

"Dacă sunt elemente de discriminare, dacă sunt elemente persistente la nivelul întregului ecosistem, atunci evident politica publică a guvenului trebuie să ia act de aceste discriminări şi să propunem o politică publică care să sprijine mamele.", precizează Silvia Dincă, secretar de stat în Ministerul Muncii.

În concluzie, să treci de la mamă la angajată necesită ceva mai multă empatie din partea şefilor, dar şi o mai bună planificare pentru a face această tranziţie cât mai lină. Pentru că, până la urmă, jobul cu normă întreagă rămâne cel de mamă.