A profitat de protestul fermierilor și a plecat cu saci și plase pline de sticle reciclabile

Un bărbat din Capitală a fost surprins strângând sticle goale în Piața Victoriei, acolo unde se desfășoară protestul ciobanilor. Bărbatul a adunat chiar PET-urile de apă sau dozele de suc cu care protestatarii au aruncat în forțele de ordine, iar mai apoi a plecat cu mai mulți saci menajeri, dar și plase pline, pentru a le recicla, scrie Mediafax.

Potrivit imaginilor surprinse de reporterii Mediafax, Piața Victoriei este plină de gunoaie, precum vuvuzele și chiar un pantof, dar și peturi abandonate de protestatari. Multe dintre peturile care au ajuns pe jos au fost aruncate în forțele de ordine care încă se află la fața locului cu scuturi.

În timp ce se scandează, se vede cum o parte dintre protestatarii mai violenți agresează jandarmii, împungându-i cu bețe sau aruncând în direcția lor diverse obiecte. De asemenea, în cadrul protestului, parbrizul unei autospeciale a Jandarmeriei a fost distrus.

În cadrul manifestației, forțele de ordine i-au reținut pe doi dintre protestatari. Alți 3 s-au ales cu amenzi de 11.000 de lei pentru incidentele din cadrul manifestației.

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În urma incidentelor, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza expunerii la gaze lacrimogene, iar o femeie și un bărbat au fost duși la spital.

Marți dimineață, încă de la ora 10:00, crescătorii de oi s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta față de restricția privind exporturile animale vii, prelungite până la sfârșitul anului în contextul focarelor de Pesta Rumegătoarelor Mici și Variolă Ovină și Caprină.