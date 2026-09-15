Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap, într-o pădure din Iaşi. Bărbatul a fost descoperit în viaţă, dar cu semne vitale foarte slabe.

Deocamdată nu se ştie dacă a fost o tentativă de sinucidere sau una de crimă. Salvatorii sosiţi la faţa locului au încercat să îl resusciteze. Prognosticul rămâne în continuare rezervat.

Cine este Viorel Oarză

Viorel Marian Oarză este un fost boxer de performanță din Iași, care a ajuns în atenția presei din România și Italia după ce a fost prezentat drept liderul grupării „Brigada”, o organizație formată din români și activă în zona Torino. Presa italiană relata că gruparea era implicată în activități precum trafic de droguri, exploatarea prostituției, extorcări și alte infracțiuni. În 2013, polițiștii italieni au destructurat organizația și au emis 17 mandate de arestare, scrie BZI.

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În 2014, 15 membri ai grupării au fost condamnați de Tribunalul din Torino la pedepse cuprinse între 5 și 15 ani de închisoare, pentru activități de tip mafiot.

După revenirea la Iași, Oarză a continuat să apară în presa locală în legătură cu mai multe dosare și incidente. El a fost condamnat definitiv în 2024 după un scandal izbucnit la un meci de box din 2019, în care fusese implicat fiul său. În luna iunie 2026, Viorel Oarză a fost din nou reținut de polițiști după un incident în trafic cu un om de afaceri pe fondul unei datorii neachitate.