După trei zile de căutări, trupul Gabriellei a fost găsit în laguna din Veneția. Femeia aștepta primul copil

După trei zile de căutări, trupul Gabriellei Querino a fost găsit în lagună. Un trecător l-a zărit și a dat alarma. Femeia în vârstă de 26 de ani a fost dată dispărută după accidentul cu barca care a avut loc în zorii zilei de sâmbătă, 12 septembrie, în canalul Tessera și în care a murit soțul ei, Sean Michieli, în vârstă de 25 de ani. Cei doi se căsătoriseră de trei luni și așteptau primul lor copil.

În dimineața zilei de marți, 15 septembrie, un cadavru a fost găsit în lagună, în apropierea insulei Campalto. Un trecător l-a observat și a dat alarma. Primele constatări ale forțelor de ordine indică faptul că este vorba de trupul Gabriellei Querino, femeia în vârstă de 26 de ani dispărută în urma accidentului nautic petrecut sâmbătă, 12 septembrie, în zorii zilei, în Canalul Tessera, în care a murit soțul ei în vârstă de 25 de ani, Sean Michieli.

Confirmarea că este vorba de ea a venit de la primarul Veneției, Simone Venturini: „Un eveniment tragic care a ținut întregul nostru oraș în suspans în ultimele zile a ajuns la un sfârșit extrem de dureros”, a scris el pe rețelele de socializare, potrivit Il Messaggerio.

Descoperirea vine după trei zile de căutări neîncetate în laguna venețiană și după ce o femeie aflată la bordul unui vaporetto a raportat luni seară prezența unui presupus cadavru în apa din apropierea Fondamenta Nove. Căutările au continuat toată noaptea fără succes.

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Cadavrul găsit pe insula Campalto

Punctul de cotitură a venit în dimineața zilei de marți, 15 septembrie. Cadavrul a fost găsit în zona insulei Campalto, departe de punctul din Canalul Tessera unde se concentraseră inițial operațiunile.

Alarma a fost dată de un trecător care a observat cadavrul și a alertat autoritățile.

Investigațiile inițiale efectuate de forțele de ordine indică faptul că trupul este cel al femeii de 26 de ani. Investigațiile ulterioare vor duce la o confirmare oficială a tinerei, care era însărcinată.

Gabriella a dispărut după accidentul din canalul Tessera

Gabriella Querino fusese dispărută din zorii zilei de sâmbătă, 12 septembrie, când mica barcă în care se afla împreună cu soțul ei, Sean Michieli, un pescar în vârstă de 25 de ani din Burano, a fost implicată într-o coliziune cu un taxi acvatic în Canalul Tessera. Sean a fost recuperat, grav rănit și transportat la Spitalul Angelo din Mestre. A murit a doua zi, după accident. Despre Gabriela, însă, nu se găsise nicio urmă.