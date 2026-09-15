Toamna este sezonul răcelilor și virozelor, dar înainte să fugim la medic ar fi bine să căutăm ajutorul și în raftul cu produse naturale. Pentru afecțiunile ușoare, mierea, lămâia și ceaiul de plante sunt imbatabile... mare atenție însă când alegeți soiul de miere pe care îl consumați. În primul rând trebuie să o achiziționați din surse sigure, în al doilea rând trebuie să cumpărați exact soiul potrivit. Mierea de tei este de ajutor în afecțiunile respiratorii, în timp ce mierea de mană ajută sistemul imunitar.

Nu este un medicament și nu poate înlocui tratamentul prescris de medic, însă mierea ne poate ajuta să fim mai sănătoşi.

"Recomandările din literatura de specialitate sunt că ar trebui să consumăm în jur de o linguriţă de miere de albine dimineaţa, să nu combinăm cu lichide fierbinţi care s-ar putea să îi afecteze calitatea mai ales compuşii care nu sunt stabili din punct de vedere termic", a declarat Mircea Oroian - profesor universitar.

"Toate preparatele stupului sunt pentru imunitate. Ele nu îşi fac efectul imediat, ca un medicament din farmacie. Ele trebuie consumate un timp îndelungat", a declarat Rodica Maftei - apicultor.

Articolul continuă după reclamă

Cât costă un kilogram și cum alegem sortimentul potrivit

Mierea ne ajută să luptăm cu bolile de sezon prin proprietățile sale antimicrobiene, antioxidante și prin stimularea sistemului imunitar, iar tipul de miere pe care îl mâncăm contează.

"Mierea de tei, de exemplu, ajută la calmarea căilor respiratorii. Mierea de mană se duce către plămâni, mai avem în combinaţie cu propolis, care ajută la circulaţia sângelui", a declarat Ciprian Purţuc - director Apicola Suceava.

"Mierea de salcâm spre deosebire de celelalte sortimente, conţine mai multă fructoză decât glucoză. Ăsta este şi motivul pentru care nu cristalizează. Mierea de mană pe care o vedem aici are un conţinut ridicat de compuşi antimicrobieni şi antivirali care pot trata infecţiile virale, mai ales în zona respiratorie. Nu vorbim despre infecţii virale grave, ci doar cele uşoare şi moderate", a declarat Mircea Oroian - profesor universitar.

E important modul în care mierea este consumată. În ceai, e bine să o adăugăm după ce băutura s-a mai răcorit. O putem combina cu fructe, iaurt sau pâine, dar cu moderație, pentru că este bogată în zaharuri.

"Mierea este bună, dar consumată cu moderaţie. Eu recomand o linguriţă de miere, dimineaţa, pe stomacul gol şi o cană de apă şi masa luată după o jumătate de oră", a declarat Florin Cramariuc - apicultor.

"Consum dimineaţa, câte o linguriţă dimineaţa ori făcută cu propolis, ori..şi seara câte o linguriţă pentru somn liniştit". "Pentru imunitate, în primul rând şi în al doilea rând pentru durerea în gât", spun oamenii.

Trebuie să ne asigurăm însă că luăm mierea din surse sigure și că vorbim despre un produs sută la sută natural. La raft, prețurile diferă în funcție de sortiment. Un kilogram de miere de salcâm costă în jur de 55 de lei, în timp ce mierea de tei, polifloră sau de rapiță se vinde cu aproximativ 40 de lei kilogramul.