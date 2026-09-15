Uniformele ar putea deveni obligatorii în școlile din România. Proiectul PSD, adoptat în Senat

Proiectul de lege care prevede introducerea uniformelor obligatorii în școlile din România a fost adoptat marți, 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Amenzile pentru părinți și pentru școli au fost eliminate din proiect, însă obligația privind purtarea uniformei a fost menținută. Inițiativa urmează să fie dezbătută și votată în plenul Senatului.

Proiectul inițiat de senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a primit votul favorabil al majorității membrilor Comisiei pentru Învățământ. Potrivit informațiilor publicate de Edupedu.ro, 12 senatori din PSD, PNL și AUR au votat pentru, în timp ce cei patru membri USR s-au abținut.

Inițiativa legislativă nu produce însă, în acest moment, obligativitatea purtării uniformei în școli. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să treacă de plenul Senatului, iar ulterior de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Amenzile pentru părinți și școli au fost eliminate

Una dintre modificările importante aduse proiectului în comisie vizează sancțiunile.

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Prevederile care stabileau amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru părinții elevilor care nu poartă uniformă au fost eliminate. A fost eliminată și sancțiunea cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei pentru unitățile de învățământ care nu respectă obligativitatea uniformelor.

În timpul dezbaterilor, reprezentanții PSD au negat că proiectul ar fi conținut anterior un amendament privind sancționarea părinților.

USR a cerut amânarea dezbaterilor

Dezbaterile din Comisia pentru Învățământ au fost tensionate. Senatorul USR Ștefan Pălărie a solicitat ca discuțiile să fie amânate pentru săptămâna următoare, astfel încât să existe timp pentru consultarea părinților, elevilor și profesorilor.

Propunerea nu a fost însă acceptată de membrii comisiei.

Ștefan Pălărie a declarat pentru Edupedu.ro că parlamentarii USR nu au susținut proiectul deoarece, în opinia lor, nu au fost analizate suficiente date și nu au fost ascultate punctele de vedere ale celor direct implicați în sistemul de educație.

"Noi [USR] nu am susținut această inițiativă, pentru că nu am ajuns să avem datele reale discutate și nici punctul de vedere al partenerilor sociali: părinți, elevi și profesori", a declarat senatorul pentru Edupedu.ro.

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Cine va plăti uniformele

Un alt aspect important al proiectului este finanțarea uniformelor.

Autoritățile locale nu vor fi obligate să cumpere uniformele pentru elevi. Proiectul le permite să suporte aceste costuri din bugetele locale, dacă aleg să facă acest lucru.

Așadar, în forma actuală, existența unei obligații pentru elevi nu este dublată de o obligație similară pentru autoritățile locale de a asigura uniformele gratuit.

Inițiativa legislativă a primit anterior aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social (CES).

Susținătorii proiectului argumentează că introducerea uniformelor ar putea contribui la reducerea fenomenului de bullying din școli. Argumentul a fost însă contestat în cadrul procesului de avizare, fiind pusă sub semnul întrebării legătura dintre purtarea uniformei și reducerea bullyingului.

Proiectul PSD intră acum în următoarea etapă a traseului legislativ: votul în plenul Senatului.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este forul decizional. Prin urmare, elevii nu sunt încă obligați să poarte uniforme în baza acestui proiect.

Dacă legea va fi adoptată de Parlament și va parcurge toate etapele constituționale, prevederile privind uniformele obligatorii ar putea deveni aplicabile în sistemul de învățământ.