Scene cumplite au avut loc seara trecută în Piatra-Neamţ unde un poliţist în vârstă de 50 de ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cuţit, în plină stradă. principalul suspect este chiar fiul său. Vă avertizăm că urmează informaţii cu puternic impact emoţional. Camerele de supraveghere din zonă au surprins atacul. Tânărul de 22 de ani a fost reţinut. I se vor face teste pentru a vedea dacă a fost sub influenţa drogurilor

Momentan nu se știe ce a declanșat acest atac. Totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 21. Anchetătorii fac în continuare verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Măcelărit de propriul său fiu

Din ceea ce știm până acum, polițiștii spun că a izbucnit un conflict spontan între cei doi, o ceartă. Martorii spun că totul a pornit din scara blocului, au văzut o altercație între cei doi. Aceştia au crezut că este vorba despre o bătaie, după și-au dat seama că este vorba despre un atac sângeros.

Așa cum vă spuneam, anchetătorii continuă cercetările să vadă ce s-a întâmplat cu exactitate între cei doi. Tot martorii ne-au declarat că tânărul avea o privire ciudată şi că este posibil să fi fost drogat. Aici, la fața locului, au venit și câteva persoane care au aprins lumânări. În cauză a fost deschis un dosar penal, cercetările continuă pentru infracțiunea de omor.

Un tânăr care se afla pe o bancă spune că i-a văzut pe poliţist şi pe fiul său când au ieşit din scară încăieraţi. Tatăl deja sângera şi striga după ajutor: "Săriţi că mă omoară". Tânărul l-a înjunghiat de câteva ori, bărbatul a căzut inconştient. Iniţial, tânărul s-a îndepărtat, după care s-a întors şi a lovit iar cu acelaşi cutit, s-a ridicat şi a spus martorilor că vrea să îl omoare şi a plecat. "Părea foarte agitat, cu o energie dubioasă, după ce l-a înjunghiat se vedea în privirea lui ca s-a eliberat".

