Video Poliţist din Neamţ, ucis în plină stradă chiar de fiul său

Crimă înfiorătoare în Piatra Neamț! Un polițist a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit, în plină stradă, chiar de fiul său. 

de Angela Bertea

la 02.06.2026 , 09:52
Totul ar fi pornit de la un conflict spontan între cei doi. Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului de 50 de ani.

Fiul său, în vârstă de 22 de ani, se află acum în custodia poliției. Anchetatorii urmează să stabilească ce l-a făcut pe acesta să-și ucidă tatăl. 

Serviciile de urgență au fost alertate prin apel la 112 la ora 20:59, însă, din păcate, echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, bărbatul fiind găsit decedat. Din primele informații, autorul faptei ar fi fost reținut de polițiști la scurt timp după incident. 

Ce spun poliţiştii

La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.59, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamț a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani.  La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț care a declarat decesul bărbatului. Tânărul se află în custodia polițiștilor, urmând a fi administrate mãsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

