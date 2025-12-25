A fost cea mai frumoasă noapte din an. Copiii cuminți, și chiar şi cei mai năzdrăvani, au primit vizita lui Moș Crăciun. Iar simpaticul şi generosul bătrânel nu a dezamăgit. Cu desaga plină de daruri, s-a strecurat în case şi a răspândit magie. Cei mici l-au răsplătit cu fursecuri, lapte şi biscuiţi.

A fost noaptea emoţiilor şi dimineaţa magică a cadourilor. Bucuroasă de daruri, Maria Ioana l-a răsplătit pe Moş Crăciun cu lapte şi biscuiți.

"Uite, uite, Casa lui Bluey! Uite! Da! Asta mi-am dorit! Ce e aceasta? Barbie!"

Teodora şi prietenul ei, Dominic, au fost ochi şi urechi până târziu, nerăbdatori să apară cadourile. Unicorni, maşinuţe, păpuşi - moşul a bifat, generos cum îl ştim, toată lista cu dorinţe. Iar bătrânelul simpatic n-a dezamăgit pe nimeni.

"Băiat: Mami, pot să zic ceva? Cred că l-am auzit pe Moş Crăciun azi-noapte. Abia ce am adormit."

Paul n-a mai avut răbdare până dimineaţă şi a dat buzna la cadouri în toiul nopţii.

Câţiva copii au şi reuşit să-l prindă pe moş fix când se furişa să lase darurile.

La malul mării, simpaticul bătrânel a coborât în rapel de pe acoperişul unui hotel şi a nimerit chiar în mijlocul petrecerii.

În alte case, bătrânelul cu barbă albă a venit însoţit de spaima Crăciunului Grinch. A vrut să se asigure că nu le va strica bucuria lui Raul şi Marinei.

După o noapte plină de magie, Moș Crăciun a împărţit toate cadourile, a zâmbit mulțumit și a pornit înapoi spre Laponia. Copiii îl roagă să nu îi uite nici anul viitor şi ii promit că vor fi cuminţi.

