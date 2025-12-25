Video A venit Moş Crăciun. Bătrânul simpatic a lăsat cadouri pentru toţi copiii, cuminţi sau năzdrăvani
A fost cea mai frumoasă noapte din an. Copiii cuminți, și chiar şi cei mai năzdrăvani, au primit vizita lui Moș Crăciun. Iar simpaticul şi generosul bătrânel nu a dezamăgit. Cu desaga plină de daruri, s-a strecurat în case şi a răspândit magie. Cei mici l-au răsplătit cu fursecuri, lapte şi biscuiţi.
A fost noaptea emoţiilor şi dimineaţa magică a cadourilor. Bucuroasă de daruri, Maria Ioana l-a răsplătit pe Moş Crăciun cu lapte şi biscuiți.
"Uite, uite, Casa lui Bluey! Uite! Da! Asta mi-am dorit! Ce e aceasta? Barbie!"
Teodora şi prietenul ei, Dominic, au fost ochi şi urechi până târziu, nerăbdatori să apară cadourile. Unicorni, maşinuţe, păpuşi - moşul a bifat, generos cum îl ştim, toată lista cu dorinţe. Iar bătrânelul simpatic n-a dezamăgit pe nimeni.
"Băiat: Mami, pot să zic ceva? Cred că l-am auzit pe Moş Crăciun azi-noapte. Abia ce am adormit."
Paul n-a mai avut răbdare până dimineaţă şi a dat buzna la cadouri în toiul nopţii.
Câţiva copii au şi reuşit să-l prindă pe moş fix când se furişa să lase darurile.
La malul mării, simpaticul bătrânel a coborât în rapel de pe acoperişul unui hotel şi a nimerit chiar în mijlocul petrecerii.
În alte case, bătrânelul cu barbă albă a venit însoţit de spaima Crăciunului Grinch. A vrut să se asigure că nu le va strica bucuria lui Raul şi Marinei.
După o noapte plină de magie, Moș Crăciun a împărţit toate cadourile, a zâmbit mulțumit și a pornit înapoi spre Laponia. Copiii îl roagă să nu îi uite nici anul viitor şi ii promit că vor fi cuminţi.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰