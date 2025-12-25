Antena Meniu Search
Aşteptarea a luat sfârşit, moşul a venit, iar după un an întreg copiii din toată țara au trăit noaptea magică anului, noaptea de Crăciun! Cel mai iubit dintre bătrânei a ajuns în fiecare casă, cu tolba plină și cu daruri atent alese, pe măsura viselor celor mici. Iar pentru că Moș Crăciun nu pleacă niciodată fără un cântec sau o poezie, copiii l-au întâmpinat cu emoție și glasuri tremurate de bucurie. Haideți să vedem ce surprize a adus bătrânelul cu barbă albă copiilor din întreaga țară. 

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 12:17

Ca în fiecare an, Moș Crăciun a venit cu tolba plină, exact așa cum ne-a obişnuit: cu daruri alese după dorințele celor mici. Maria Ioana, o fetiță de nici cinci ani, l-a așteptat cu emoție și cu masa pregătită: lapte, biscuiți și morcovi, ca Moșul şi renii să prindă putere pentru noaptea magică din an.

După ce i-a lăsat Mariei cadourile mult visate, Moș Crăciun a ajuns și la Beatrice, o fetiță de zece ani. Bucuria darurilor a venit la pachet cu un mic recital: Beatrice i-a cântat Moșului un cântecel, ca să-i mulțumească.

Cum lista copiilor cuminți e lungă, Moșul a ajuns și la Vladimir, un băiețel de puțin peste patru ani. Nu doar că s-a bucurat din plin de darurile primite, dar l-a ajutat cu entuziasm și pe frățiorul lui, Victor, de doar două luni, să le descopere.

Articolul continuă după reclamă

Moș Crăciun, așteptat cu lapte și biscuiți de cei mai mici

Moș Crăciun a ajuns și la copiii din Suceava, care l-au așteptat cu biscuiți și turtă dulce. Drept răsplată, Moșul nu s-a grăbit să plece: a cântat alături de cei mici.

La Malul Mării simpaticul bătrânel nu a intrat nici pe uşă, nici pe geam, ci a coborât în rapel de pe acoperişul unui hotel şi a nimerit chiar în mijlocul petrecerii.

După ce a lăsat cadourile copiilor care erau în vacanţă, a făcut o oprire şi la Claudia. Şi Serena l-a așteptat pe Moș Crăciun cu ochii mari și inima plină de emoţie. L-a primit în casa ei din judeţul Argeș ca pe cel mai drag musafir, iar bătrânelul simpatic a răsplătit-o pe măsură, cu doi saci încărcaţi de cadouri.

"Wow, moşule! Cum ai putut să vii aşa repede? Nu te-am auzit deloc!", a spus Iris.

Iris are șase ani și a fost cuminte tot anul, iar Moș Crăciun nu avea cum să uite asta. Ea însă, a vrut să-l vadă pe bătrânel în timp ce lasă darurile sub brad, dar și de data aceasta, moşul a reuşit să o surprindă.

"Moşule îţi mulţumesc pentru tot ce mi-ai adus! Pupici! Să mai vii şi la anul, da?", a mai spus Iris.

Moș Crăciun a ajuns și la Alexandra, o fetiță de zece ani din Sibiu. Şi-a dorit o carte, dar anul acesta simpaticul bătrânel a fost mai darnic, iar bucuria Alexandrei pe măsură.

"Wow, câte cadouri am primit! Am primit multe dulciuri. Am primit şi o carte. Abia aştept să o citesc. Am primit şi o kendama, ce fain! Am primit un microscop! Nu pot să cred, fix ce mi-am dorit! Dragă Moşule, îţi mulțumesc foarte mult pentru cadourile minunate. Te aştept şi anul viitor cu mare drag", a spus Alexandra.

În judeţul Gorj, bătrânelul cu barbă albă a venit însoţit de spaima Crăciunului Grinch. A vrut să se asigure că nu le va strica bucuria lui Raul şi Mariei.

Cadouri, colinde și zâmbete de la un capăt la altul al țării

Pentru că noaptea a fost lungă și plină de drumuri, Moș Crăciun a vrut să fie sigur că nu ratează niciun copil cuminte. Așa că, în județul Hunedoara, a făcut o oprire specială: la serbarea celor mici. Iar copilaşii l-au așteptat cu emoții, zâmbete și o mulțime de surprize. Iar dorința lor s-a împlinit pe loc: Moșul a sosit cu tolba plină.

Pentru Moș Crăciun nu există distanțe prea lungi. Așa că Jezaia, Sofia şi Alexander au primit vizita bătrânului cu barbă albă tocmai în Anglia.

O noapte de poveste, încheiată cu o promisiune pentru anul viitor

După o noapte plină de magie, Moș Crăciun și-a golit sacul, a zâmbit mulțumit și a pornit înapoi spre Laponia, să-și încarce bateriile pentru anul viitor. Dar nu înainte de a le lăsa copiilor o promisiune și o rugăminte: dacă vor rămâne la fel de cuminți și răbdători, surprizele de anul viitor vor fi și mai mari.

