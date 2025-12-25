Video Așteptat să aducă daruri, Moș Crăciun a fost primit cu cântece și turtă dulce
Aşteptarea a luat sfârşit, moşul a venit, iar după un an întreg copiii din toată țara au trăit noaptea magică anului, noaptea de Crăciun! Cel mai iubit dintre bătrânei a ajuns în fiecare casă, cu tolba plină și cu daruri atent alese, pe măsura viselor celor mici. Iar pentru că Moș Crăciun nu pleacă niciodată fără un cântec sau o poezie, copiii l-au întâmpinat cu emoție și glasuri tremurate de bucurie. Haideți să vedem ce surprize a adus bătrânelul cu barbă albă copiilor din întreaga țară.
Ca în fiecare an, Moș Crăciun a venit cu tolba plină, exact așa cum ne-a obişnuit: cu daruri alese după dorințele celor mici. Maria Ioana, o fetiță de nici cinci ani, l-a așteptat cu emoție și cu masa pregătită: lapte, biscuiți și morcovi, ca Moșul şi renii să prindă putere pentru noaptea magică din an.
După ce i-a lăsat Mariei cadourile mult visate, Moș Crăciun a ajuns și la Beatrice, o fetiță de zece ani. Bucuria darurilor a venit la pachet cu un mic recital: Beatrice i-a cântat Moșului un cântecel, ca să-i mulțumească.
Cum lista copiilor cuminți e lungă, Moșul a ajuns și la Vladimir, un băiețel de puțin peste patru ani. Nu doar că s-a bucurat din plin de darurile primite, dar l-a ajutat cu entuziasm și pe frățiorul lui, Victor, de doar două luni, să le descopere.
Moș Crăciun, așteptat cu lapte și biscuiți de cei mai mici
Moș Crăciun a ajuns și la copiii din Suceava, care l-au așteptat cu biscuiți și turtă dulce. Drept răsplată, Moșul nu s-a grăbit să plece: a cântat alături de cei mici.
La Malul Mării simpaticul bătrânel nu a intrat nici pe uşă, nici pe geam, ci a coborât în rapel de pe acoperişul unui hotel şi a nimerit chiar în mijlocul petrecerii.
După ce a lăsat cadourile copiilor care erau în vacanţă, a făcut o oprire şi la Claudia. Şi Serena l-a așteptat pe Moș Crăciun cu ochii mari și inima plină de emoţie. L-a primit în casa ei din judeţul Argeș ca pe cel mai drag musafir, iar bătrânelul simpatic a răsplătit-o pe măsură, cu doi saci încărcaţi de cadouri.
"Wow, moşule! Cum ai putut să vii aşa repede? Nu te-am auzit deloc!", a spus Iris.
Iris are șase ani și a fost cuminte tot anul, iar Moș Crăciun nu avea cum să uite asta. Ea însă, a vrut să-l vadă pe bătrânel în timp ce lasă darurile sub brad, dar și de data aceasta, moşul a reuşit să o surprindă.
"Moşule îţi mulţumesc pentru tot ce mi-ai adus! Pupici! Să mai vii şi la anul, da?", a mai spus Iris.
Moș Crăciun a ajuns și la Alexandra, o fetiță de zece ani din Sibiu. Şi-a dorit o carte, dar anul acesta simpaticul bătrânel a fost mai darnic, iar bucuria Alexandrei pe măsură.
"Wow, câte cadouri am primit! Am primit multe dulciuri. Am primit şi o carte. Abia aştept să o citesc. Am primit şi o kendama, ce fain! Am primit un microscop! Nu pot să cred, fix ce mi-am dorit! Dragă Moşule, îţi mulțumesc foarte mult pentru cadourile minunate. Te aştept şi anul viitor cu mare drag", a spus Alexandra.
În judeţul Gorj, bătrânelul cu barbă albă a venit însoţit de spaima Crăciunului Grinch. A vrut să se asigure că nu le va strica bucuria lui Raul şi Mariei.
Cadouri, colinde și zâmbete de la un capăt la altul al țării
Pentru că noaptea a fost lungă și plină de drumuri, Moș Crăciun a vrut să fie sigur că nu ratează niciun copil cuminte. Așa că, în județul Hunedoara, a făcut o oprire specială: la serbarea celor mici. Iar copilaşii l-au așteptat cu emoții, zâmbete și o mulțime de surprize. Iar dorința lor s-a împlinit pe loc: Moșul a sosit cu tolba plină.
Pentru Moș Crăciun nu există distanțe prea lungi. Așa că Jezaia, Sofia şi Alexander au primit vizita bătrânului cu barbă albă tocmai în Anglia.
O noapte de poveste, încheiată cu o promisiune pentru anul viitor
După o noapte plină de magie, Moș Crăciun și-a golit sacul, a zâmbit mulțumit și a pornit înapoi spre Laponia, să-și încarce bateriile pentru anul viitor. Dar nu înainte de a le lăsa copiilor o promisiune și o rugăminte: dacă vor rămâne la fel de cuminți și răbdători, surprizele de anul viitor vor fi și mai mari.Înapoi la Homepage
