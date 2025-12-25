Este Ajunul Crăciunului în Mar-a-Lago, iar primul cuplu a vorbit cu copiii în cadrul apelurilor NORAD dedicate lui Moș Crăciun.

Donald Trump, către un copil, în noaptea de Ajun: "Vrem să ne asigurăm că nu infiltrăm un Moş Crăciun rău" - Profimedia

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au participat la tradiția de sărbătoare timp de peste 20 de minute, așezați în fotolii cu ornamente aurii lângă un brad de Crăciun. Președintele a vorbit cu familiile prin difuzor, în timp ce prima doamnă discuta cu copiii la un telefon.

Trump i-a întrebat pe copii ce își doresc de la Moș Crăciun, a lăudat statele pe care le-a câștigat la alegerile din 2024 și a prezentat cel mai recent raport privind PIB-ul, glumind cu reporterii prezenți în sală. "Cifre grozave, date financiare grozave. Nu cred că copiii sunt prea interesați de asta", a spus Trump.

Printre comentariile pe care Trump le-a făcut copiilor:

Articolul continuă după reclamă

Când un copil din Oklahoma l-a întrebat de ce este urmărit Moș Crăciun, el a spus: " Vrem să ne asigurăm că nu este infiltrat, că nu infiltrăm în țara noastră un Moș Crăciun rău ". De asemenea, i-a spus copilului: " Nu părăsi niciodată Oklahoma ".

". De asemenea, i-a spus copilului: " ". După ce i s-a spus că un copil nu voia cărbune cadou, el a răspuns: " Vrei să spui cărbune curat și frumos ". El a adăugat " vă rog să vă amintiți cu orice preț " cărbunele este " curat și frumos ".

". El a adăugat " " cărbunele este " ". Când a răspuns la telefon pentru un copil din Pennsylvania, Trump a susținut că a câștigat statul "de fapt, de trei ori". Trump a pierdut statul la alegerile din 2020.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump a preluat șase apeluri și a spus că "ar putea face asta toată ziua", înainte de a adăuga că trebuie să se întoarcă la lucrul pe probleme internaționale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰