Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. MApN: Ţinte aeriene, detectate în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina

Un nou mesaj Ro-Alert a vizat zona de nord-est a judeţului Tulcea. Locuitorii din zonă au fost avertizaţi cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian. Ei au fost sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă. Ministerul Apărării a anunţat că un grup de ţinte aeriene a fost detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adapostiti-va în beciuri sau adaposturi de protectie civila. În lipsa unui adapost, ramaneti în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în avertizarea primită de populație.

Ministerul Apărării a venit cu clarificări privind mesajul RO-Alert emis de IGSU.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 4 august, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, începând cu ora 16:00”, a transmis instituția.

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Tulcea, sub avertizări

Nu este pentru prima dată când locuitorii din județul Tulcea primesc astfel de avertizări. Duminică, autoritățile au emis două mesaje RO-Alert după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în două rânduri, ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Primul mesaj a fost transmis în jurul orei 09:30, iar un al doilea avertisment a fost emis în cursul după-amiezii, în ambele cazuri populația fiind informată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească și să respecte măsurile de protecție civilă.