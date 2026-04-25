Un accident bizar şi greu de înţeles s-a petrecut în Piteşti, în parcarea unui mall. O maşină a ajuns răsturnată, pe plafon, după o manevră banală.

- Accident bizar în parcarea unui mall din Piteşti. A vrut să facă un viraj şi s-a răsturnat pe plafon

Potrivit primelor informaţii, şoferul a vrut să facă un viraj în parcarea mall-ului, doar că din neatenţie a lovit o bilă de beton, a dărâmat un indicator de circulaţie, iar apoi s-a răsturnat. O femeie a avut de suferit în urma incidentului, fiind lovită de indicatorul dărâmat de maşină.

Şi unul dintre pasagerii maşinii a avut nevoie de intervenţia medicilor. La faţa locului s-au deplasat atât ambulanţe, cât şi pompierii care au luat măsurile specifice pentru a preveni izbucnirea unui incendiu. Evident, au venit şi poliţiştii care încearcă acum să se afle cum a fost posibilă producerea unui asemenea accident.

