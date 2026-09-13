Polonez mort după ce a căzut 160m într-o prăpastie din Făgăraş. 22 de salvamontişti, chemaţi în misiune

Un turist polonez a murit după ce a căzut 160 de metri într-o prăpastie din Munţii Făgăraş.

Bărbatul de 54 de ani a alunecat de pe o potecă îngustă din zona Vârfului Mircii. Din cauza vântului puternic şi a ceţii, salvatorii nu au putut interveni cu elicopterul, aşa că o echipă de 22 de salvamontişti a pornit pe jos pentru a ajunge la el.

Trupul neînsufleţit nu a putut fi adus peste noapte la baza muntelui, din cauza vremii rele, aşa că misiunea de recuperare a fost reluată astăzi.