Toată planeta se aşteaptă ca preţul petrolului să explodeze, din nou. Asta pentru că cele mai recente tensiuni din Orientul Mijlociu dau peste cap calculele pieţelor.

Paie pe foc pune şi cel mai recent atac asupra unei conducte petroliere din Arabia Saudită, dar şi înaintarea rebelilor Houthi din Yemen.

Donald Trump a sugerat între timp că Statele Unite ar putea rămâne în Iran şi ar putea să păstreze petrolul, la fel ca în cazul acordului cu Venezuela. Blocada navală asupra Iranului continuă şi ea.