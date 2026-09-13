Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Femeia s-ar fi sinucis

Mădălina Apostol, partenera de viață a lui Nick Rădoi, a încetat din viaţă. Femeia, care se retrăsese din mediul online, ar fi fost găsită fără viaţă în cadă, potrivit surselor Observator.

Omul de afaceri Nick Rădoi a confirmat tragica veste. Potrivit primelor informații, se pare că femeia s-ar fi sinucis, scrie Spynews.

Cine a fost Mădălina Apostol

Mădălina Apostol a fost una dintre cele mai bune prietene ale Monicăi Gabor. Nick Rădoi, cel alături de care și-a trăit ultimii ani, a făcut primele declarații după tragedie. Milionarul spune că este devastat de pierderea suferită și că, în acest moment, nu poate vorbi despre cele întâmplate, potrivit reporterilor Spynews.

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Cauza oficială a morții Mădălinei Apostol nu a fost făcută publică până în acest moment.

În ultimii ani, Mădălina Apostol a ales să stea departe de lumina reflectoarelor și să ducă o viață discretă alături de Nick Rădoi. Cei doi locuiau în Statele Unite, în Huntington Beach, Los Angeles.

Cu puțin timp înainte de tragedie, Nick Rădoi vorbea despre schimbarea din viața partenerei sale și despre decizia amândurora de a se retrage din atenția publică.

"Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa", declara Nick Rădoi la Antena Stars.