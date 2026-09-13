Luptătorul K1 Tolea Ciumac a fost reținut după ce s-a bătut cu Danu Spartanu în Centrul Vechi. Cei doi au petrecut împreună într-un local, iar bătaia ar fi pornit dintr-o simplă glumă. În seara aceasta cei doi aveau o conferință de prezentarea a meciului lor, care va avea loc pe 30 octombrie, la Gala HEROES 16, de la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău.

În urma bătăii, Dan Spartanu s-a ales cu vânătăi, iar Tolea Ciumac și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor. Martorii au filmat scenele violente care ulterior au ajuns și la polițiști, iar aceștia s-au sesizat din oficiu. Victima nu a dorit să depună plângere împotriva lui Tolea și a refuzat să meargă la INML în vederea examinării medico-legale. Surse Observator spun că în fața polițiștilor Daniel Ciudin, alias Danu Spartanu, a declarat că a fost doar o joacă.

Cu toate acestea, Tolea Ciumac a fost reținut pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

„La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt. În urma activităților desfășurate, cele două persoane implicate în incident au fost identificate, respectiv atât persoana bănuită de comiterea agresiunii, cât și persoana vătămată”, a transmis Poliția Capitalei.

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Agresorul reținut

Ulterior, cei doi bărbați au fost duși la sediul Secției 27 Poliție pentru audieri. Agresorul a fost reținut.

„În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere. În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Persoana în cauză urmează a fi prezentată magistraților, cu propunere legală”, a adăugat Poliția Capitalei.

Anatoli „Tolea” Ciumac este un fost luptător profesionist din Republica Moldova, naturalizat în România. Acesta a devenit o figură extrem de cunoscută în spațiul public românesc atât prin prisma performanțelor sale din sporturile de contact (K-1, kempo, MMA), cât și din cauza numeroaselor controverse de natură juridică și scandaluri mediatice.

Reacția lui Danu Spartanu

Ulterior, pe rețelele de socializare, Danu Spartanu a anunțat că este bine. "La mine, totul e normal, n-am nicio treabă. Totul e super. Aștept data 30 octombrie. ... Un pic e... Dar nici nu e umflată...Pot să mă odihnesc, că mă doare capul foarte tare. Și trebuiesă mă odihnesc, că... Da. Mâine dimineață trebuie să mă trezesc, să mă duc, să mă pregătesc pentru conferința", a declarat luptătorul K1.