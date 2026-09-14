Un obicei banal ne poate trimite direct în cabinetul medicului. Şi asta pentru că nici măcar nu putem realiza că riscul de a dezvolta cancer la nivelul esofagului este uriaş, dacă nu ne lăsăm cafeaua să se răcească, de exemplu. Care este legătura, vă întrebaţi? Şi noi am făcut asta, şi am verificat cu specialiştii noştri, dacă studiul britanicilor are vreo bază. Iar răspunsurile acestora s-ar putea să ne schimbe radical modul în care ne-am savurat până acum băuturile sau alimentele preferate.

Deşi poate părea absurd, simplul obicei de a ne bea cafeaua sau ceaiul imediat după preparare, la temperaturi foarte ridicate, poate cauza tumori esofagiene. Iar acest lucru nu îl spunem noi, ci cercetătorii celui mai amplu studiu internaţional făcut pe acest subiect.

Punem cafeaua pe masă şi primul lucru pe care vrem să-l facem, de cele mai multe ori, este să o bem. Specialiştii spun că ar trebui să mai aşteptăm câteva minute. Băuturile consumate foarte fierbinţi cresc semnificativ riscul unor afecţiuni la nivelul esofagului. Iar pentru cei care le beau în mod regulat la temperaturi foarte ridicate, riscul creşte chiar şi de trei ori. Aşa că data viitoare când cafeaua abia a fost turnată în ceaşcă, poate că răbdarea e chiar sănătoasă.

Efectele negative sunt confirmate şi de specialiştii noştri.

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"Nu doar băuturile, dar şi ciorbele sau alimentele foarte fierbinţi sunt toxice pentru mucoasa esofagului, acest tub care leagă gura de stomac, pentru că provoacă arsuri. Practic, aceste arsuri frecvente, după ani şi ani de zile, la un moment dat pot provoca apariţia unor celule anormale", a explicat Natalia Morogai Gherasim, medic oncolog.

"Produce eroziuni, acele eroziuni, în mod repetat, duc la un moment dat la răni permanente", a spus şi Iuliana Botezatu, medic generalist.

Bineînţeles, deşi avem avertizările din partea experţilor, tot ne punem întrebarea: "Cum să mănânc o ciorbă dacă nu este fierbinte?".

"Când mănânc o farfurie de supă, trebuie să curgă ceva transpiraţie", a ne-a spus un domn.

"Nu-mi place nici ceaiul fierbinte, nici supa. Nimic fierbinte. Soţul, în schimb, ia friptura sau micul de pe grătar fierbinte", a spus la rândul ei o doamnă.

Ei bine, trebuie să renunţăm la micile plăceri, ca să ne asigurăm că ne ţinem sănătatea pe picioare. Studiul a fost făcut pe un eşantion de aproape 980 de mii de persoane din Marea Britanie.