Un accident rutier grav s-a produs duminică pe DN 15, în localitatea Gornești, județul Mureș. Două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, printre acestea aflându-se și un minor.

Accident grav pe DN 15, în Mureș. Două persoane au murit, alte patru au fost rănite - ISU Mureş

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin au intervenit după ce două autoturisme s-au ciocnit în localitatea Gornești. La fața locului au fost trimise două autospeciale de intervenție, dotate cu module de descarcerare, precum și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Două persoane au fost găsite decedate

În urma accidentului au rezultat șase victime. Două persoane erau încarcerate și au fost găsite decedate la sosirea echipajelor medicale.

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Alte patru persoane, printre care și un minor, au fost evaluate de medici. Trei dintre acestea se află într-o stare mai gravă.

Traficul, oprit pe DN 15

Centrul Infotrafic a anunțat că traficul este oprit pe DN 15 Târgu Mureș - Reghin, în zona localității Gornești, din cauza accidentului.

Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată după ora 16:30.