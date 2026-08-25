Un bărbat a fost oprit de vameşii din Otopeni după ce a vrut să se îmbarce având asupra sa 60.000 de dolari şi 2.000 de euro, bani gheaţă. Sumele depăşeau limita maxim admisă de cash pe care un pasager o poate deţine asupra sa.

Un bărbat, oprit pe Otopeni: avea 60.000 dolari asupra sa. Cum a vrut să scape, folosindu-se de propriul copil - Profimedia

Potrivit Autorităţii Vamale Române (AVR), bărbatul urma să zbore de pe Otopeni cu destinaţia Dubai. S-a încadrat pe culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat. La controlul vameşilor şi poliţiştilor de frontieră s-a descoperit că omul avea asupra sa 60.000 de dolari şi 2.000 de euro. Ştiind că este pe cale să comită o încâlcare a legii, bărbatul a încercat, înainte de control, să paseze borseta cu banii copilului său.

Ce spune legea

"În urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au descoperit suma de 60.000 USD și 2.000 EUR", transmite AVR. Autorităţile au confiscat sumele de bani, iar bărbatul a primit o amendă de 10.000 de lei. Potrivit legii, persoanele care intră sau ies din Uniunea Europeană au obligaţia să declare autorităţilor vamale faptul că deţin asupra lor sume mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în orice altă valută.

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Declararea se face gratuit, în vamă. Refuzul de a declara în mod transparent atrage automat sancţiunile aplicate şi în cazul bărbatului din Otopeni: reţinerea sumelor de bani şi amendă contravenţională.