Accident grav la săniuş, pe o pârtie din Predeal: O femeie a leşinat după ce a fost lovită de altă sanie

Un accident grav s-a produs pe o pârtie din staţiunea Predeal chiar în ziua de Crăciun. O femeie care se dădea cu sania a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o sanie, în urma impactului rănita pierzându-şi starea de conştienţă.

"Nici nu a început bine sezonul de iarnă şi, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoştinţei, situaţie care a impus intervenţia de urgenţă a echipajelor de salvare", informează, joi, oficialii Salvamont Braşov.

Victima a fost stabilizată, în primă fază, de către salvatorii de la Formaţia Salvamont Predeal din cadrul Serviciul Judeţean Salvamont Braşov. Ea a fost predată unui echipaj medical SMURD, femeia fiind conştientă atunci când a fost luată de ambulanţă.

Ce recomandă salvamontiştii

Potrivit acestora, viteza acumulată pe pantă, lipsa controlului şi "un moment de neatenţie sau de entuziasm" pot transforma foarte rapid o activitate recreativă într-un eveniment nefericit, cu urmări serioase.

"Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomeraţie şi lipsa unei distanţe de siguranţă între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar şi aparent minoră, poate avea consecinţe grave. Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorinţa de senzaţii mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor. Facem apel la responsabilitate, prudenţă şi bun-simţ. Folosiţi doar zonele special amenajate, adaptaţi viteza la condiţiile din teren şi la nivelul de experienţă, păstraţi distanţa faţă de ceilalţi şi supravegheaţi copiii. Un singur moment de neatenţie sau de entuziasm exagerat poate avea consecinţe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenţia rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie", a declarat, în acest context, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

