Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE - Mercosur, pe agendă

Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea.

la 09.02.2026 , 10:23
Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE–Mercosur, pe agendă Sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata marcarii Zilei Nationale a Romaniei, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, marti, 2 decembrie 2025. - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna tdecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00.

Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România.

Apărarea, Educația și Acordul UE–Mercosur, pe agendă

Prima dintre ele vizează modul în care Guvernul a gestionat Acordul UE-Mercosur.

Inițiatorii susțin că România a acceptat înțelegeri importante fără o dezbatere publică reală și fără o analiză a efectelor asupra economiei. În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

A doua moțiune îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și poartă titlul „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

În textul moțiunii sunt criticate afirmațiile publice despre posibile misiuni militare în Groenlanda.

A treia moțiune îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, în prezent ministru interimar al Educației, și se referă la situația elevilor și studenților. Inițiatorii au afirmat că politicile recente au afectat direct sprijinul financiar acordat tinerilor.

