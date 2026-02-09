La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual

La 30 de ani a avut curaj să ia viaţa de la capăt. A demisionat din funcţia de asistentă executivă şi s-a apucat de făcut prăjituri. Nu regretă nicio clipă pentru că acum are o afacere care îi aduce şapte cifre anual.

Abi Caswell este fondatoarea Batter, o brutărie cu două locații în Louisiana. Cu cinci ani înainte ca să-și deschidă propria brutărie, nu făcuse niciodată nici măcar un fursec. Astăzi, deține și administrează două cofetării care aduc vânzări de șapte cifre, spune ea.

„Încă de când eram copilă, am știut mereu că vreau să lucrez pe cont propriu. Am vrut să-mi pot controla programul și am vrut să-mi câștig propriii bani”, a declarat tânăra pentru CNBC.

Interesul ei pentru dulciuri a început în adolescență: Caswell a lucrat la un magazin local de brioșe între 16 și 20 de ani și „i-a plăcut totul la el”, deși nu a fost implicată în procesul de coacere.

A crezut într-un vis

După ce a absolvit Universitatea de Stat din Louisiana din Alexandria în 2018, cu o specializare în administrarea afacerilor și o specializare secundară în marketing, Caswell s-a mutat la Hammond împreună cu soțul ei, Trey. În timp ce lucra cu normă întreagă ca asistentă executivă, Caswell a început să experimenteze coacerea propriilor prăjituri ca hobby.

După ce a făcut un tort pentru soțul unei prietene, o amică i-a spus: „E atât de bun. Trebuie să vinzi așa ceva. Nu avem așa ceva aici”, își amintește Caswell.

Inițial, tânăra plănuise să se limiteze la prăjituri și brioșe, spune ea, dar odată cu apariția unor lanțuri populare de prăjituri precum Crumbl și Insomnia Cookies, niciunul dintre ele neavând vitrine în Hammond la acea vreme, notează Caswell, a decis să profite.

În toamna anului 2021, Caswell a început să experimenteze cu rețete de fursecuri cu ajutorul soțului ei, Trey, care lucrează ca antrenor de baschet la liceu. Caswell a avut nevoie de șase luni pentru a-și dezvolta rețeta emblematică de fursecuri cu ciocolată.

„Am făcut atâtea tranșe de fursecuri care au fost groaznice”, spune ea. „Pur și simplu nu erau niciodată perfecte pentru că nu aveam nicio idee ce făceam. Așa că de fiecare dată când făceam, învățam ceva nou”.

A început să-și posteze produsele de patiserie online și pe rețelele de socializare și spune că a atras rapid o bază locală puternică de clienți.

În primăvara anului 2022, Caswell și-a părăsit postul de asistentă executivă cu normă întreagă pentru a se concentra pe patiserie. „Mergeam la serviciu de la 8 la 17:30, apoi veneam acasă și coceam până pe la 1 dimineața”, își amintește ea. „Era pur și simplu prea mult.”

Cam pe vremea când Caswell și-a părăsit locul de muncă, a obținut un loc la piața de produse agricole din Hammond. În fiecare vineri, coacea 500 de fursecuri cu ajutorul soțului ei pentru a le vinde la piață sâmbăta, iar acestea se vindeau de obicei în 30 de minute, spune ea.

„Atunci mi-am dat seama că trebuie să intrăm într-un magazin. Adică, asta nu e sustenabil. Trebuie să găsim o altă modalitate de a vinde”, spune Caswell.

Nu a fost ușor pentru Caswell să își asigure o vitrină în Hammond. A elaborat un plan de afaceri pentru a deschide o brutărie cu ajutorul centrului local de dezvoltare a micilor afaceri, dar la momentul respectiv nu avea bani economisiți, iar mai multe bănci i-au respins cererea de împrumut.

În cele din urmă, un reprezentant al băncii a ajutat-o ​​să obțină un împrumut de 40.000 de dolari, pentru care Caswell spune că a trebuit să-și pună casa drept garanție, pentru a închiria o vitrină și a instala aparate de copt.

În noiembrie 2022, Caswell și-a deschis oficial primul magazin Batter în centrul orașului Hammond, cu o echipă de opt angajați, un brutar șef și șapte vânzători cu jumătate de normă. Tocmai împlinise 27 de ani.

În primele luni, petrecut până la 18 ore pe zi lucrând la brutărie pentru a ține pasul cu cererea. „Nu am putut păstra nimic în stoc”, spune ea. „Ne-am distrat de minune, dar a fost foarte, foarte stresant.”

Batter a adus venituri de șase cifre în primul an de funcționare, potrivit lui Caswell, iar ea a reușit să-și achite integral împrumutul bancar până în mai 2023. După succesul locației din Hammond, Caswell a deschis o altă locație Batter în New Orleans în decembrie 2024, cu scopul de a ajunge la o bază de clienți mai mare.

Anul trecut, cele două locații au înregistrat împreună vânzări anuale de șapte cifre.

