Video O femeie a ajuns la spital în Olt, după ce şoferul maşinii s-a lovit de un cap de pod şi s-a răsturnat

Accident grav într-o comună din judeţul Olt. O femeie a fost transportată de urgenţă la spital, după ce maşina în care era pasageră s-a lovit de un cap de pod şi s-a răsturnat.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 10:53

Şoferiţa, în vârstă de 63 de ani, a scăpat ca prin minune, după ce a pierdut controlul volanului.

A fost testată pentru consumul de alcool, însă, rezultatul a ieşit negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

