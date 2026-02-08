Accident grav într-o comună din judeţul Olt. O femeie a fost transportată de urgenţă la spital, după ce maşina în care era pasageră s-a lovit de un cap de pod şi s-a răsturnat.

Şoferiţa, în vârstă de 63 de ani, a scăpat ca prin minune, după ce a pierdut controlul volanului.

A fost testată pentru consumul de alcool, însă, rezultatul a ieşit negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

