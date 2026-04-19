Accident grav aseară în județul Ilfov. Un curier aflat pe scuter a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Pipera.

Victima, un cetățean străin, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul în care a schimbat banda de mers şi a fost lovită în plin de o mașină.

Șoferul autoturismului a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ.

