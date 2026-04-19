Video Accident grav pe Bulevardul Pipera din Bucureşti. Un curier pe scuter a fost lovit în plin de un autoturism
Accident grav aseară în județul Ilfov. Un curier aflat pe scuter a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de un autoturism pe Bulevardul Pipera.
Victima, un cetățean străin, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul în care a schimbat banda de mers şi a fost lovită în plin de o mașină.
Șoferul autoturismului a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ.
