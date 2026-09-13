Un tren evacuat aflat în apropierea graniței cu Polonia a fost lovit duminică de o dronă rusească. Cu doar câteva minute înainte, aceeași rută fusese tranzitată de mai mulți oficiali străini, printre care și fostul premier suedez Carl Bildt. Atacul s-a produs în contextul celui mai amplu val de drone lansat de Rusia asupra Ucrainei în ultimele luni, potrivit Financial Times .

Rusia a lovit un tren pe ruta Kiev-Varșovia. Oficiali străini trecuseră cu doar câteva minute înainte - Captura foto X/ @carlbildt

Drona a lovit locomotiva, care fusese decuplată de restul trenului în timpul evacuării, după ce Ucraina a aflat că urma un atac, au transmis autoritățile ucrainene. Lovitura s-a produs la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia, în apropierea punctului de trecere Yahodyn. Nu au fost raportate victime.

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Carl Bildt făcea parte dintr-un grup de demnitari străini care se întorceau de la un summit organizat la Kiev. Aceștia trecuseră cu puțin timp înainte prin zonă, într-un alt tren, și ieșiseră din Ucraina prin punctul de frontieră Dorohusk. Linia feroviară a fost folosită de-a lungul războiului de mai mulți lideri care au vizitat Kievul, inclusiv de fostul premier britanic Boris Johnson și de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

"Nu era trenul nostru, ci cel care venea la doar câteva minute după noi, la punctul de trecere a frontierei cu Polonia. A fost evacuat când drona rusească se apropia și nimeni nu a fost rănit. Un sistem de siguranță foarte bun", a scris Bildt pe X.

Polonia a ridicat avioane de luptă după atacurile din apropierea frontierei

Polonia a ridicat avioane de luptă ca răspuns la atacurile care au lovit și o benzinărie din apropierea frontierei și a activat alertele pentru locuitorii din anumite zone din estul țării.

Forțele armate poloneze au transmis că măsurile au avut "caracter preventiv" și au urmărit "securizarea și protejarea spațiului aerian".

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că atacul reprezintă "teroarea lui Putin care bate direct la ușile UE și NATO".

Consilierul lui Friedrich Merz călătorea de la Kiev spre Polonia

Potrivit "Spiegel", și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai cancelarului federal Friedrich Merz a fost afectat de atacurile rusești. Günter Sautter, consilier pentru politică externă și securitate în cadrul Cancelariei, călătorea în cursul nopții de la Kiev spre Polonia, cu un tren închiriat privat. În primele ore ale dimineții, trenul a fost oprit în apropierea graniței cu Polonia, iar din cauza dronelor, anumite vagoane au fost evacuate, relatează NTV.