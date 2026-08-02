Un autobuz care transporta cinci pasageri a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs în municipiul Ploiești, potrivit News.ro.

Accident în Ploiești între un autobuz și o motocicletă. Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital - Shutterstock

"Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova a intervenit în această după-amiază pentru gestionarea unui accident rutier produs pe strada Poştei din municipiul Ploieşti. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere şi un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM)", a transmis, duminică, ISU Prahova.

Sursa citată a precizat că au fost implicate un autobuz, în care se aflau cinci ocupanţi, şi o motocicletă.

"Cei cinci ocupanţi ai autobuzului nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Motociclistul, un bărbat în vârstă de 22 de ani, a fost găsit conştient, politraumatizat", au precizat pompierii.

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Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului, după care a fost transportată la spital de către echipajul TIM.