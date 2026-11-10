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Accident pe podul de la Agigea: un poliţist este grav rănit după ce a intrat cu maşina într-un TIR

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 16:57 | Modificat la 10.11.2026, 17:00

Un poliţist a fost rănit, marţi după-amiază, în judeţul Constanţa, în urma unui impact între maşina pe care o conducea şi remorca unui TIR. Autospeciala de poliţie se deplasa fără semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 15.40, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39A, pe podul Apolodor.

”Din primele informaţii a reieşit faptul că impactul s-a produs între o autospecială de poliţie şi remorca unui TIR, iar în urma impactului a rezultat vătămarea corporală a poliţistului. Conform primelor verificări, poliţistul era singur în autospecială, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi se deplasa fără semnalele acustice şi luminoase în funcţiune”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că agentul de poliţie are 24 de ani şi lucrează în cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi Agigea.

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Mihai Iorga
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