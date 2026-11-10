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Video Ce s-a întâmplat cu prețul energiei electrice după avaria de la Cernavodă. Reparațiile pot dura 4 zile

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Editor Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 17:03 | Modificat la 10.11.2026, 17:03

Marţi, România a cumpărat curent electric la un preţ uriaş. Abia deschis, reactorul 1 de la Cernavodă a cedat. Mai mult, dechiderea Unităţii 2 a fost amânată puţin, astfel că am rămas la mâna importurilor. Problemele par destul de mari la Cernavodă, pe mai multe planuri, mai ales că Nuclearelectrica a anunţat că directorul tehnic de acolo va fi dat afară.

Ministrul Energiei a anunțat că la reactorul 1 este vorba despre o problemă tehnică la turbina de abur, așadar pe partea clasică a centralei, și nu pe cea nucleară. Chiar și așa, remedierea avariei va dura între două și patru zile, spun specialiștii.

Nuclearelectrica anunță că incidentul nu a avut niciun impact asupra securității nucleare, dar compania a anunțat ferm și rapid, aseară, că directorul tehnic al centralei nucleare de la Cernavodă a fost demis și va pleca începând cu data de 1 decembrie 2026.

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost sincronizată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, după trei luni în care nu a funcționat din cauza debitului scăzut al Dunării. Tot reprezentanții Nuclearelectrica anunță că unitatea 2 de la Cernavodă va fi sincronizată mâine și va ajunge la puterea nominală, adică la puterea maximă.

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În prezent, debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.800 m³ pe secundă, în creștere către 1.900 m³ pe secundă, dar trebuie să reamintim că media multianuală a lunii noiembrie este de 4.700 m³ pe secundă. În condiții normale de funcționare, cele două reactoare nucleare de la Cernavodă produc împreună 20% din totalul energiei electrice din România.

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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