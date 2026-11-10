12 persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite într-un carambol care a avut loc pe ambele sensuri, marţi dimineaţa, pe autostrada Trakia. Peste 70 de mașini și camioane s-au ciocnit. Incidentele rutiere au avut loc între intersecțiile Zimnitsa și Kabile. Ceața densă și reducerea bruscă a vizibilității ar fi fost printre principalele cauze ale accidentelor în lanț produse pe autostrada Trakia din Bulgaria.

Potrivit autorităților, primul accident a avut loc pe sensul de mers spre Burgas, iar cel de-al doilea, pe sensul opus, ar fi fost provocat de neatenția șoferilor care priveau spre locul tragediei. Niciun copil nu a murit și nici nu a fost rănit în cele două accidente, a anunțat poliția bulgară, scrie Nova.

Informațiile au fost prezentate de comisarul-șef Liubomir Nikolov, secretarul general interimar al Ministerului de Interne din Bulgaria, aflat la locul accidentelor. Potrivit acestuia, ceața densă și deteriorarea bruscă a condițiilor de vizibilitate s-ar putea număra printre cauzele tragediei.

Cum s-a produs primul accident în lanț de pe autostrada Trakia

"Toate persoanele decedate circulau pe sensul de mers spre Burgas. Primul accident rutier s-a produs chiar acolo. Un camion a blocat drumul unui autocar care transporta un grup de persoane. A urmat o coliziune cu un alt camion, care transporta grâu. Un autoturism a lovit apoi partea din spate a camionului", a explicat Liubomir Nikolov.

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Potrivit oficialului, martorii au povestit că vizibilitatea era inițial de aproximativ 70-80 de metri, însă a scăzut brusc la doar 10 metri.

Această schimbare rapidă a condițiilor meteorologice ar fi contribuit la producerea coliziunilor.

Al doilea accident ar fi fost provocat de șoferii distrași de prima coliziune

Comisarul a explicat că al doilea accident s-ar fi produs ca urmare a primului, deoarece atenția șoferilor ar fi fost distrasă de gravitatea incidentului de pe celălalt sens de circulație.

"Presupunem că accidentul rutier de pe sensul spre Sofia s-a produs prin același mecanism. Este posibil ca faptul că cele două accidente au avut loc în aceeași zonă să aibă legătură cu distragerea atenției șoferilor, după ce aceștia au observat gravul accident în lanț de pe sensul spre Burgas", a explicat Nikolov.

Oficialul a subliniat că șoferii trebuie să adapteze întotdeauna viteza și distanța dintre vehicule la condițiile de drum, în special atunci când există ceață și carosabil umed.

"În asemenea condiții meteorologice dificile, fiecare șofer trebuie să țină cont de starea drumului și de anotimp. După ceața densă, asfaltul era, cel mai probabil, foarte umed. Asta înseamnă că trebuiau respectate distanța corespunzătoare între vehicule și limitele de viteză indicate de semnele de circulație", a declarat acesta.

Autoritățile iau în calcul marcaje reflectorizante pentru zonele cu ceață densă

Comisarul a menționat și posibilitatea îmbunătățirii marcajelor rutiere în zonele în care se formează frecvent ceață densă.

Potrivit acestuia, ar putea fi aplicată o practică europeană ce presupune utilizarea unor marcaje reflectorizante speciale, care să îmbunătățească vizibilitatea pentru șoferi.

Autoritățile bulgare analizează posibilitatea transferului unuia dintre răniții internați în Burgas cu ajutorul unui avion militar.

"Se discută posibilitatea ca una dintre persoanele rănite, aflată în Burgas, să fie transportată cu avionul militar Spartan. Organizarea acestei operațiuni este coordonată la nivel guvernamental", a declarat Nikolov.

Un martor al accidentului în lanț a povestit, în cadrul emisiunii „Tvoia Den”, ce s-a întâmplat în această dimineață.

„Era o ceață foarte deasă. În fața noastră s-a produs accidentul. La un moment dat, totul s-a înnegrit. Am coborât din mașină și am mers înainte. Am spart cu un cric geamul cabinei unui camion în flăcări și am scos o persoană de acolo. Apoi am auzit cum toate mașinile de pe celălalt sens de circulație au început să se ciocnească. Din cauza ceții, vizibilitatea nu era mai mare de 50 de metri”, a povestit martorul.