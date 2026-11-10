Martor la carnagiul de pe autostrada Trakia: "Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic"

Un carambol cu zeci de vehicule pe o autostradă din Bulgaria a făcut marţi dimineaţă 12 morţi şi zeci de răniţi, a anunţat premierul Rumen Radev, conform AFP. Printre răniţi se numără şi un român.

Fotografie aeriană, realizată pe 10 noiembrie 2026, care arată epava vehiculelor în urma unei coliziuni multiple pe autostrada Trakia, lângă Zinnitsa, în sud-estul Bulgariei - Profimedia

Martorii spun că imaginile sunt greu de suportat. "Nu se poate descrie ceea ce se întâmplă aici. Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic, pentru că nu mai sunt în viață... Sunt oameni morți în șanțuri și oameni care au murit pe loc în mașini". Aceasta este mărturia cutremurătoare făcută pentru publicația "Trud News", citat de Novinite, de asistenta medicală Teodora Kirilova, de la un spital din Burgas.

În dimineața zilei de 10 noiembrie, femeia a plecat din Yambol spre Burgas și a supraviețuit ca prin minune, fără să fie rănită, accidentului în lanț deosebit de grav. Potrivit acesteia, imaginile îngrozitoare la care a fost martoră o vor traumatiza pentru tot restul vieții.

Cel puțin zece persoane ar fi murit în accidentul în lanț

Potrivit unor informații neconfirmate, numărul victimelor decedate în urma accidentului fără precedent ar fi ajuns la cel puțin zece.

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"Suntem încă blocați pe șosea. Printre răniții grav se află un medic pediatru de la spitalul «Sfânta Anastasia» din Burgas. Sunt copii și persoane în vârstă rănite", a povestit asistenta Kirilova.

Persoanele în vârstă se aflau într-o excursie și călătoreau cu un autocar înmatriculat în Pleven.

"Unii dintre ei sunt încă pe șosea și plâng, în speranța că cineva îi va scoate din zona complet blocată. Supraviețuitorii sunt în stare de șoc", a adăugat asistenta.

Aceasta a precizat că primele echipaje de salvare au ajuns la locul accidentului la aproximativ o oră după producerea coliziunii.

Mai multe echipaje medicale au fost trimise la locul tragediei

La operațiunea de salvare participă echipaje suplimentare din sistemul medical public și privat.

Trei ambulanțe cu personal medical de la un spital din Burgas au plecat de urgență spre locul accidentului, după ce autoritățile sanitare au solicitat sprijin.

Într-una dintre ambulanțe se află renumitul medic ortoped, profesorul Asen Baltov, alături de echipa sa.

Spre zona accidentului se îndreaptă și o ambulanță cu o echipă de terapie intensivă de la Spitalul Specializat de Cardiologie din Yambol.