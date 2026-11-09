La doar trei zile de la sincronizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, o defecțiune a forțat oprirea neplanificată a unității. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba despre o problemă tehnică identificată la condensatorul turbinei, în partea clasică a centralei, nu în cea nucleară. Remedierea avariei ar urma să dureze cel puțin două zile. Între timp, au început manevrele de repornire a Unității 2.

Defecţiune la Unitatea 1 de la Cernavodă, la 3 zile după repornire. Producţia nucleară, oprită complet - Arhivă

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, după o perioadă îndelungată de oprire, provocată de nivelul scăzut al Dunării. Luni, 9 noiembrie, o nouă problemă tehnică a dus la oprirea neplanificată a unității.

Nuclearelectrica anunță că incidentul nu a avut niciun impact asupra securității nucleare. Compania a decis ca directorul tehnic al centralei să fie înlocuit începând cu 1 decembrie 2026.

Potrivit unui comunicat transmis de SN Nuclearelectrica SA, deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național (SEN) a fost realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare. Specialiștii centralei lucrează în mod continuu pentru remedierea defecțiunii și repornirea cu prioritate a Unității 1.

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Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă va fi înlocuit

În urma incidentului, conducerea Nuclearelectrica a anunțat că vor fi luate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei, responsabil de asigurarea disponibilității echipamentelor necesare funcționării Unității 1.

Astfel, directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit începând cu data de 1 decembrie 2026. Compania precizează că motivul de fond al defecțiunii va fi analizat într-un raport ulterior.

Lucrări simultane pentru repornirea Unităților 1 și 2

Potrivit Nuclearelectrica, lucrările de remediere se desfășoară în conformitate cu procedurile aplicabile la Centrala Nucleară de la Cernavodă, fără impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

În paralel, specialiștii centralei efectuează lucrări pentru pornirea ambelor unități, cu scopul de a le reconecta la Sistemul Energetic Național în cel mai scurt timp posibil.

Nuclearelectrica a transmis că va informa publicul cu privire la orice modificare, în conformitate cu obligațiile de raportare ale unei companii listate la bursă.