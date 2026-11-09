Mai bine de jumătate din limbajul adolescenţilor este greu de descifrat de adulţi. Nici nu e de mirare din moment ce jumătate dintre cuvinte sunt în română, jumătate în engleză. Dar ce se întâmplă atunci când aşa se scrie în lucrări şi la examene? Ministerul Educaţiei anunţă că sunt acceptate doar cuvintele intrate deja în DEX, iar restul englezismelor se sancţionează.

"La examenul de clasa a opta am folosit două cuvinte în engleză, în loc să scriu fotografie am scris photo și în loc să scriu telefon am scris telephon și mi-au fost scăzute câteva sutimi și am fost certată și de doamna dirigintă.", spune Sonia.

Sonia are 16 ani şi spune ca a ajuns sa gandeasca in engleză si sa traduca în română.

Aşa că vorbeste "romgleză".

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"De când eram mică am fost la o grădiniță în engleză și prima limbă pe care am învățat-o mai bine a fost engleza. Apoi din clasa a doua am continuat cu meditațiile până în clasa opta.", adaugă Sonia.

Ca ea sunt generatii întregi de copii si tineri care au crescut cu limba engleză

"Era un test la română, profesoarea mi-a spus să fiu mai atentă și să găsesc alte sinonime la cuvintele în engleză, dacă le găsescu traducerea.Combinăm foarte mult engleza cu româna și nu mi se pare un lucru atât de rău, mi se pare chiar un lucru foarte bun, pentru că alternăm în alte limbi.", spune Alexandra.

"De multe ori exprimarea e mai lejeră prin cuvintele în engleză. Nu știu, de exemplu cum e chestia cu overthinking, adică ca să explici overthinking-ul în română îți trebuie mai multe cuvinte, nu există doar un simplu cuvânt pentru treaba asta.", adaugă o altă tânără.

"Dacă cineva face o acțiune mai nasoală, spun, ești cringe sau ce bine arăți bro, azi. Chestii de genu. Fiind obișnuit de mic să spun că mă jucam jocuri și majoritatea jocurilor acelea erau în engleză, m-am obișnut să folosesc cuvinte din engleză foarte des, inclusiv și acasă, inclusiv cu prietenii, la școală, cam peste tot.", explică un alt tânăr.

Cei mai mulţi profesori acceptă în lucrările scrise doar acele cuvinte care există deja în dicţionare.

"Le acceptăm în momentul conversațional, dar în momentul scris, cu siguranță nu. În schimb, dacă literatura de specialitate, cum este, de exemplu, la contabilitate, și vă dau un exemplu foarte simplu, know-how-ul este adaptat în limba română, atunci pe acesta îl folosim exact așa cum este și atunci copiii nu sunt penalizați.", explică Pompei Mititean, profesor de contabilitate.

"Dicţionarele, atunci când înregistrează anumite cuvinte, o fac pentru că ele sunt folosite de vorbitori şi noi trebuie să ştim cum să le scriem, cum să le pronunţăm.", precizează Florentin Gheorghe , profesor de Limba Română.

Şi Ministerul Educaţiei anunţă oficial că sunt acceptate la examene doar cuvintele care sunt intrate în DOOM 3 şi DEX.