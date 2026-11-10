Catastrofă pe o autostradă din sudul Bulgariei. Cel puţin 12 oameni au murit, iar alţi 50, printre care şi un român, sunt răniţi grav în urma unui carambol în care au fost implicate aproape 90 de maşini şi camioane. Accidentul s-a întâmplat pe o ceaţă densă, care a limitat vizibilitatea la doar câţiva metri. Au urmat apoi două coliziuni în lanţ, pe ambele sensuri de mers. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe. Autoritatea rutieră anunţă că a ridicat porţiuni din asfalt şi le va analiza pentru a determina dacă acesta a jucat un rol în producerea carambolului. Secţiunea pe care a avut loc accidentul fusese reasfaltată în urmă cu doi ani.

Sunt imaginile dezastrului din sudul Bulgariei. Zeci de maşini strivite de camioane, unele în flăcări, autobuze răsturnate şi oameni încarceraţi.

86 de vehicule au fost implicate în acest carambol uriaș, pe autostrada Trakia, una dintre cele mai importante șosele din Bulgaria, care leagă capitala Sofia de litoralul Mării Negre. 63 de vehicule s-au ciocnit pe un sens și alte 23 pe sensul opus. Bilanțul a ajuns la 12 morți, iar 46 de persoane au fost transportate la spital.

"Era o teroare absolută în interiorul autobuzului - cereale se revărsau de sus, prin geamuri. Toate geamurile erau sparte, sticla cădea ca ploaia, iar noi eram îngrămădiți unii peste alții. Unii căzuseră, alții erau răniți, iar alții erau blocați și nu puteau ieși", a declarat un martor.

Articolul continuă după reclamă

Filmul tragediei din Bulgaria

Prin ceaţă şi fum, mai mulţi şoferi au ieşit cu greu din maşinile distruse şi au sărit în ajutorul răniţilor. Printre ei, şi un român, a transmis Ministerul Român de Externe.

"Transferăm la spitalul din Burgas doi răniţi în stare gravă. Unul dintre ei este un cetăţean român, cu politraumatism, leziuni la nivelul toracelui şi leziuni abdominale, care urmează să fie investigate", a declarat prof. Assen Baltov, medic ortoped.

Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. (...)

Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență. sursa: Ministerul de Externe

"Au murit foarte, foarte mulți oameni aici. Un bărbat a murit chiar în spatele meu. În ceea ce mă privește, erau patru vehicule în spatele meu, camioane. Chiar nu știu cum am reușit să scap sau ce s-a întâmplat, dar, în final, slavă Domnului că sunt încă în viață", spune un alt martor.

Tragedia a avut loc după ce o ceaţă densă a limitat vizibilitatea la doar 10 metri. Au urmat două coliziuni în lanţ. Primul accident, în care au fost implicate 63 de maşini, s-a produs pe banda de deplasare spre Burgas, după ce un camion a blocat sensul de mers. Concomitent, pe sensul opus, alte 23 de maşini s-au ciocnit în lanţ.

"Ceață densă, o ceață foarte densă. Asta a provocat accidentul de mai în față. După am fost lovit. Totul s-a acoperit de ceață, s-a făcut negru. Așa că am ieșit, imediat ce am ieșit din mașină, am alergat și l-am scos pe omul acela afară", spune un martor.

"Cel mai periculos, aici, este camionagiul. Pentru că un camion este greu de oprit. Şi când merge cu 90 de kilometri pe oră şi mai merg şi unul lipit de altul, când apare oprirea bruscă, practic, nu mai pot opri. Şi atunci efectiv defrişează autostrada", a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Trei spitale au fost mobilizate pentru primirea pacienţilor răniţi: Burgas, Silven şi Iambol. Iar premierul bulgar a anunţat că răniţii de la Burgas vor fi duşi la Sofia cu 2 aeronave militare Spartan. Unii sunt însă într-o stare atât de gravă încât nu pot fi transferaţi. Porţinea de drum în care a avut loc accidentul va fi închisă toată ziua, din cauza operațiunilor dificile de tractare a maşinilor implicate.