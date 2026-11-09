Consiliere şcolară pentru elevi şi fără acordul părinţilor. Este una dintre măsurile pe care ministrul Educaţiei vrea să le pună în practică urgent împotriva violenţei şcolare.

Cum stăm cu violența, stăm prost. Acestea au fost cuvintele Ministrului Educației astăzi la Guvern și vedem din păcate că violența școlară merge spre violența stradală. Recunoaștem acest lucru în fiecare zi.

Și avem un plan de combatere a violenței școlare. Avem și proceduri, avem și semnalare anonimă și tot prost stăm. Așadar, Ministrul Educației vrea urgent ca această consiliere școlară să fie făcută fără acord parental.

De multe ori, poate reprezenta o problemă chiar părintele de acasă

Deci fiecare copil, indiferent de vârstă, să poată merge la psiholog fără să aibă semnătură din partea părintelui la începutul anului școlar, sau pe parcursul anului școlar. Pentru că, de multe ori, poate reprezenta o problemă chiar părintele de acasă și violența în familie. Așadar, nu trebuie neapărat să ai 18 ani ca să mergi la psiholog unde intervin cu totul și cu totul alte situații la acea vârstă, poți să fii elev de 14 ani și să ai nevoie de această consiliere școlară.

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Acest proiect legislativ a picat la Parlament și ministrul educației nu este de acord, dar speră să se revină la forma inițială. Și un al doilea sfat vine din partea ministrului pentru învățământul preuniversitar, care spune tuturor părinților din România să-și instaleze aplicații pentru control parental, pentru a vedea ce face copilul dumneavoastră în fiecare zi, cu cine poate el discuta online și ce aplicații are disponibile în fiecare zi la școală, dar și acasă.

Marți și joi urmează discuții în comisiile pentru învățământ despre violență în continuare și sperăm ca la finalul săptămânii să vedem și ceva concluzii mai concrete.