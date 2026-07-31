Un pompier din Satu Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru trei infracţiuni de agresiune sexuală asupra unui minor.

Pompier din Satu Mare, arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor - Shutterstock

"Prin Încheierea penală nr. 8 din 29.07.2026, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Militar Cluj, în dosarul menţionat, s-a admis propunerea formulată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj şi ()s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului Curileac Florin Dan pentru săvârşirea celor trei infracţiuni de agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.07.2026 şi până la data de 27.08.2026, inclusiv. Încheierea pronunţată a fost contestată de apărarea inculpatului, contestaţia urmând să fie soluţionată de Curtea Militară de Apel Bucureşti", se arată într-un răspuns formulat vineri de Tribunalul Militar Cluj, la solicitarea Agerpres.

Potrivit sursei citate, rezultă că inculpatul este militar activ în cadrul unei unităţi de pompieri din municipiul Satu Mare, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că, în acest moment procesual, măsura arestului preventiv este proporţională şi necesară, întrucât asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni nu pot fi realizate prin alte măsuri preventive mai blânde.