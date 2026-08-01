Un accident teribil a avut loc aseară într-o localitate din Vrancea. Un copil de 5 ani şi mama acestuia au fost răniţi, după ce maşina în care se aflau a lovit un cap de pod, iar apoi s-a răsturnat.

Accidentul a avut loc în localitatea Broşteni din Vrancea, seara trecută. Cei din maşini se aflau în apropierea casei când şoferul de 36 de ani a pierdut controlul volanului şi a lovit un cap de pod. În urma impactului, maşina s-a răsturnat. Soţia lui şi copilul au suferit mai multe răni grave, traumatisme craniene şi toracice.

Bărbatul a scăpat fără răni majore, dar are dosar penal

Copilul a suferit şi o fractură la piciorul stâng. La faţa locului au ajuns imediat echipaje de la Poliţie, Ambulanţă şi SMURD care au acordat îngrijiri medicale victimelor. Soţia şi copilul au fost transportaţi de urgenţă la spital, unde se află şi acum internaţi.

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Bărbatul de 36 de ani a suferit doar răni uşoare şi a refuzat transportul la spital. Poliţiştii l-au testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost 0, dar este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.