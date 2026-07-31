Un bărbat de 31 de ani din comuna Florești, judeţul Cluj, este cercetat de polițiștii clujeni după ce ar fi indus în eroare reprezentanții unei unități de învățământ, pretinzând că este angajat al unei firme IT și că trebuie să instaleze licențe și să configureze echipamente informatice. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi preluat mai multe laptopuri și videoproiectoare ale școlii, pe care ulterior le-ar fi amanetat.

Un bărbat din Cluj a luat laptopurile unei școli sub pretextul instalării unor licențe și le-a dus la amanet

Polițiștii Secției 3 Poliție Cluj-Napoca, sprijiniți de criminaliști din cadrul IPJ Cluj, au efectuat o percheziție la locuința bărbatului din Florești, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de înșelăciune, furt calificat, abuz de încredere, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetei, faptele ar fi avut loc în perioada decembrie 2025 – iulie 2026. Bărbatul ar fi folosit un proces-verbal de predare-primire falsificat pentru a convinge reprezentanții școlii să îi predea echipamentele informatice, sub pretextul unor operațiuni de mentenanță și instalare de software.

Anchetatorii susțin că, pe lângă echipamentele preluate de la unitatea de învățământ, bărbatul ar fi sustras și bunuri de la propriul angajator, inclusiv laptopuri, videoproiectoare, un telefon mobil și suma de 750 de lei dintr-o casetă de valori.

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Prejudiciul total este estimat la aproximativ 180.000 de lei, iar până în prezent au fost recuperate bunuri în valoare de circa 60% din această sumă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, la propunerea procurorului de caz, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata întregului proces penal.