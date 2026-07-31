Judeţul din România unde tot mai mulţi oameni fură direct de pe rafturile magazinelor. Ce spun poliţiştii

Furturile de subzistenţă s-au înmulţit în judeţul Vâlcea, iar cele mai multe cazuri sunt înregistrate pe rafturile magazinelor. Şeful IPJ Vâlcea susţine că problemele financiare au contribuit la creşterea acestui tip de infracţiuni, care ar reprezenta între 20% şi 30% din totalul furturilor sesizate de la începutul anului.

Şeful IPJ Vâlcea a precizat că ponderea acestora acestor fapte este de peste 20% din totalul infracţiunilor de acest fel înregistrate de la începutul anului.

"Având în vedere şi problemele financiare nou apărute, este normal ca furturile să crească. Din punctul meu de vedere, situaţia operativă o să se modifice, dar majoritatea, să ştiţi, că sunt furturi de subzistenţă. Nu avem un fenomen infracţional deosebit astfel încât să nu putem să-l gestionăm. Discutăm de furturi de pe raft, dar ca la orice infracţiune, oricât de mic ar fi prejudiciul, conform Codului de procedură penală, se iniţiază deschiderea unui dosar penal pentru furt sau furt calificat, depinde de circumstanţe. Nu ştiu să vă spun o cifră exactă, dar din câte cunosc sunt destul de multe - aproximativ 20-30 de procente", a declarat comisarul şef Ionel-Marius Nicolae într-o conferinţă de presă.

Şi numărul înşelăciunilor se menţine destul de ridicat în judeţ, victimele fiind de regulă persoane vârstnice care cad în continuare în plasa escrocilor ce folosesc metoda "Accidentul", scrie Agerpres.

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"Majoritatea infracţiunilor de înşelăciune sunt cele din mediul online. Noi am desfăşurat şi foarte multe campanii în sensul acesta. Am încercat să conştientizăm cetăţenii judeţului, în special cetăţenii vârstnici - că dumnealor sunt mai uşor de păcălit - prin atragerea în campaniile respective a preoţilor din localitate, a reprezentanţilor primăriilor, a unităţilor şcolare, ca să transmitem elevilor şi ulterior elevii să meargă acasă şi să le comunice atât părinţilor, cât şi bunicilor. Oamenii sunt atraşi de bunuri la preţuri foarte mici, din păcate. Am avut o problemă, cu înşelăciuni prin metoda "Accidentul", dar ca urmare a cercetărilor efectuate de colegii mei, majoritatea autorilor au fost identificaţi. Pentru buna înfăptuire a justiţiei s-a lucrat la nivel de Inspectorat General al Poliţiei Române şi, automat, gruparea infracţională urmează a fi trasă la răspundere penală", a mai spus Nicolae.

Potrivit datelor Poliţiei Vâlcea, din cele aproape 4.000 de infracţiuni sesizate în primele şase luni ale anului, 587 sunt furturi, iar 331 sunt înşelăciuni.