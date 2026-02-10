Antena Meniu Search
"Acest proiect ucide creativitatea în cultură". Motivul protestului actorilor TNB

Actorii Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti organizează astăzi un protest în faţa TNB faţă de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă. 

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 10:34
Motivul pentru care protestează actorii în faţa TNB: "Acest proiect ucide creativitatea în cultură" - Sursa: Facebook/ Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti

La protest va lua parte şi personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului.

Potrivit unui comunicat de presă, programul-pilot le-a fost adus la cunoştinţă prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert. Atât actorii, cât şi ceilalţi angajaţi în departamentele tehnic şi producţie ale TNB protestează faţă de faptul că această circulară transformă munca de creaţie nenormată în domeniul artistic în muncă de birou şi conţine anexe prin care sunt obligaţi să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunţită pentru orele de lucru.

Noile reguli îi obligă pe artiști să își prezinte programul săptămânal de lucru, să completeze rapoarte individuale de activitate și să semneze foi de prezență, măsuri pe care actorii le contestă pentru că, spun ei, transformă munca de creație într-o muncă de birou. 

"Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în 'scriitori de rapoarte zilnice', iar pe directorul artistic sau pe manager - în 'raportorul' nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine - începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoţional greu de cuantificat'', spun actorii TNB, potrivit comunicatului.

Protestul are loc de la ora 14:30. 

