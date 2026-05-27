Focuri de armă la Babadag. Luptătorii SAS, mobilizați pentru intervenție

Poliţiştii au fost chemaţi să aplaneze un conflict care se derula pe o stradă din Babadag, judeţul Tulcea, iar pentru că cei implicaţi nu s-au supus somaţiilor au fost trase două focuri de armă în plan vertical. La faţa locului au fost direcţionate trupele Serviciului pentru Acţiuni Speciale, iar incidentul s-a încheiat fără persoane rănite.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 09:26
"La data de 26 mai 2026, în jurul orei 17:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Babadag au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe o stradă din oraş are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-a deplasat de îndată un echipaj de siguranţă publică aflat în serviciu, fiind identificaţi trei tineri, de 23, 20 şi un minor, de 15 ani, implicaţi într-un conflict, la care asistau şi alte persoane", anunţă, miercuri dimineaţă, Poliţia judeţeană Tulcea, conform news.ro.

Instituţia precizează că, întrucât persoanele implicate nu au dat curs somaţiilor adresate de poliţişti, iar situaţia prezenta risc de escaladare, un poliţist a executat două focuri de armă în plan vertical, pentru descurajarea şi dispersarea persoanelor implicate.

"În urma intervenţiei, conflictul a fost aplanat fără a exista persoane rănite sau bunuri distruse. Totodată, pentru prevenirea degenerării situaţiei, în zonă au fost direcţionate echipaje din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi alţi poliţişti", menţionează sursa citată.

În cauză, sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Redactia Observator
