Program național pentru instalarea lifturilor în blocuri cu minimum 3 etaje. Proiect-pilot cu 100 de imobile

Legea privind reglementarea Programului Naţional de Accesibilizare a Locuinţelor - ȚLift pentru viaţă" a fost promulgată, luni, de către președintele Nicușor Dan. Aceasta are ca obiect crearea cadrului normativ național care să asigure creșterea accesibilizării fizice a condominiilor cu 3 sau mai multe niveluri supraterane, inclusiv a celor aflate în zone construite protejate, scrie News.ro.

Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, prin programe multianuale proprii, proiectarea, construirea şi instalarea de lifturi şi/sau a unor soluţii alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor în condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane care nu sunt prevăzute cu lift din proiectul iniţial şi pentru care nu se accesează fondurile alocate prin programul naţional.

Programul naţional se implementează de către unităţile şi subdiviziunile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, denumite în continuare beneficiar, pentru realizarea investiţiilor destinate asociaţiilor de proprietari din condominiile eligibile.

Cum poate fi realizată finanțarea programului național

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Finanţarea programului naţional se asigură prin: a) fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuinţe; b) sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anual cu această destinaţie, pentru proiectarea, construirea şi instalarea de lifturi şi/sau a unor soluţii alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor, şi din bugetele locale sau fondurile proprii ale beneficiarilor, pentru cofinanţarea lucrărilor neeligibile în cadrul programului naţional; c) surse de la bugetul local; d) donaţii, sponsorizări sau alte surse legal constituite.

Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se transferă beneficiarilor în vederea decontării lucrărilor de proiectare, construire şi instalare de lifturi şi/sau a unor soluţii alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor.

Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin prezentul program naţional, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale.

În primele 18 luni de implementare, finanţarea programului naţional se realizează cu prioritate din fonduri europene.

Beneficiarii programului naţional pot finanţa din bugetele proprii atât cheltuielile care nu se pot finanţa de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cât şi alte cheltuieli din devizul general, definite conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării şi finalizării obiectivelor de investiţii incluse în programul naţional.

Finanţarea acordată de la bugetul de stat prin programul naţional este nerambursabilă.

Etapa de proiect pilot vizează 100 de blocuri

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat după votul din Parlament că sunt 3,5 milioane de români care locuiesc astăzi în 88.000 de blocuri fără lift, el arătând că proiectul prevede o etapă de proiect pilot cu 100 de blocuri, în fiecare judeţ câte două.

Potrivit lui Robert Cazanciuc, din estimările constructorilor, un asemenea lift exterior este în jur de 50.000 de euro pentru fiecare scară.