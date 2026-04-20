Clipe de groază la zilele oraşului din Caransebeş, unde distracţia s-a transformat, aseară, într-un coşmar.

17 adolescenţi, dar şi copii, au rămas blocaţi mai bine de jumătate de oră într-un carusel care s-a defectat. Unul dintre braţe s-a oprit brusc, iar tinerii au rămas suspendaţi, cu capul în jos, la câţiva metri de sol.

În prima jumătate a timpului, operatorii au încercat singuri să repare defecţiunea, fără să ceară ajutor. În cele din urmă, pompierii au intervenit şi i-au ajutat să ajungă cu bine la sol cu ajutorul frânghiilor. Şase dintre ei au avut atacuri de panică şi au fost duşi la spital.

Între timp, administratorul societăţii, un bărbat de 49 de ani din Ilfov, a fost condus la sediul poliţiei pentru cercetări. Poliția a deschis dosar penal, iar instalaţia a fost oprită.

