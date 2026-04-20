Video Adolescenţi şi copii, blocați cu capul în jos într-un carusel defect din Caransebeş. Șase au ajuns la spital

Clipe de groază la zilele oraşului din Caransebeş, unde distracţia s-a transformat, aseară, într-un coşmar. 

de Redactia Observator

la 20.04.2026 , 07:51

17 adolescenţi, dar şi copii, au rămas blocaţi mai bine de jumătate de oră într-un carusel care s-a defectat. Unul dintre braţe s-a oprit brusc, iar tinerii au rămas suspendaţi, cu capul în jos, la câţiva metri de sol. 

În prima jumătate a timpului, operatorii au încercat singuri să repare defecţiunea, fără să ceară ajutor. În cele din urmă, pompierii au intervenit şi i-au ajutat să ajungă cu bine la sol cu ajutorul frânghiilor. Şase dintre ei au avut atacuri de panică şi au fost duşi la spital. 

Între timp, administratorul societăţii, un bărbat de 49 de ani din Ilfov, a fost condus la sediul poliţiei pentru cercetări. Poliția a deschis dosar penal, iar instalaţia a fost oprită.

Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Cel mai lung tren din lume a intrat în Cartea Recordurilor cu 682 de vagoane și peste șapte kilometri lungime
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
