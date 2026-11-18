Cutremurul produs în cursul nopții a fost resimțit cu cea mai mare intensitate în localitatea Panciu, din județul Vrancea, și în Buzău, potrivit declarațiilor făcute la Antena 3 CNN de Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul produs în noaptea de marți spre miercuri a fost cel mai puternic înregistrat în România în ultimii trei ani. Un cutremur de magnitudine similară, 5,7, a avut loc pe 14 februarie 2023, în județul Gorj. Totodată, acesta a fost cel mai puternic seism produs în zona Vrancea în ultimii șase ani. În aceeași regiune, pe 24 aprilie 2026, a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5.

"Cutremurul a avut intensitatea șase în epicentru, iar în zonele limitrofe ale epicentrului, cutremurul s-a simțit cu intensitate între cinci și șase. Asta înseamnă efectele de la suprafața pământului", a explicat Constantin Ionescu la Antena 3 CNN.

Cutremurul produs în cursul nopții, cu magnitudinea de 5,7, a fost resimțit și dincolo de granițele României, inclusiv în Republica Moldova și Ucraina. Directorul INFP a clarificat şi care este diferența între magnitudine și intensitate.

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"Magnitudinea reprezintă energia degajată în hipocentru, la adâncimea de 120 de kilometri. Este aceeași oriunde ne-am afla, iar intensitatea reprezintă efectele în zonă produse de cutremur la suprafața pământului și felul cum le simțim noi ca oameni", a spus directorul INFP.