Un cutremur puternic a avut loc în România în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, fiind resimțit și la București.

Potrivit INFP, cutremurul a avut o magnitudine de 5,7.

Inițial, românii au primit RO-Alert cu o maginutide estimată la 6,5 pe scara Richter

"În data de 18 noiembrie, la ora 2:48, s-a produs în zona seismică Vrancea, Covasna un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, la o adâncime de 107,1 km.

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Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Sfântu Gheorghe, Brașov, Focșani, Buzău și Bacău", este comunicatul INCDFP.

IGSU anunță că nu au fost apeluri la 112 care să anunțe victime sau pagube în urma cutremurului.

Mai multe echipaje ale forțelor de ordine au fost trimise totuși în Centrul Vechi al Capitalei pentru a inspecta zona.

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