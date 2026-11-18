Şeful DSU, Raed Arafat, a explicat de ce autorităţile nu au emis un mesaj RO-Alert înainte de cutremurul de azi-noapte.

Arafat a explicat la Digi24 că sistemul nu este folosit pentru a anunța seismele cu doar câteva secunde înainte, pentru că oamenii nu ar avea timp să se evacueze sau să ia măsuri, iar mesajul ar putea provoca panică.

"Problema cu avertizările, avertizarea prin RO-Alert, noi am discutat-o de mai multe ori. De fiecare dată când apare o astfel de situație încep discuții pe rețelele de socializare, unele ghidate chiar ca să creeze o anumită atmosferă, că RO-Alert nu e anunțat. Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică", a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a explicat că, de cele mai multe ori, autoritățile află despre producerea unui cutremur chiar în momentul în care acesta se întâmplă. În unele cazuri, există un interval de doar câteva secunde între primele informații și producerea seismului. Magnitudinea și adâncimea sunt stabilite ulterior de Institutul Național pentru Fizica Pământului.

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"Asta în cazul în care aflăm din timp înainte să apară acest cutremur și de regulă aflăm cu câteva secunde înainte. Dacă aflăm, de multe ori aflăm când se întâmplă și bineînțeles, după asta se stabilește de către INFP și chiar alte organisme internaționale care a fost magnitudinea, adâncimea la care a avut loc", a punctat șeful DSU.

Arafat spune că și trimiterea unui mesaj în timpul nopții ar fi putut stârni nemulțumiri, mai ales în rândul celor care nu au simțit cutremurul. "Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit. Așa că este bine că seismul n-a produs pagube", a mai declarat Arafat.

Ce pagube s-au înregistrat după cutremurul de azi-noapte

La Antena 3 CNN, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență spune că autoritățile au transmis informații și recomandări pe rețelele sociale. În urma seismului, salvatorii au primit mai multe apeluri la 112, inclusiv de la persoane care au suferit atacuri de panică.

În județul Galați au fost înregistrate 9 apeluri la numărul de urgență. Cinci persoane au sunat după ce au suferit atacuri de panică, iar o altă persoană s-a lovit la cap de o piesă de mobilier în timp ce încerca să se evacueze. Potrivit lui Raed Arafat, șase persoane au fost duse la spital în urma acestor evenimente.

În județul Buzău au fost primite două apeluri. Unul a fost tot pentru un atac de panică, iar în celălalt a fost semnalată o persoană peste care ar fi căzut un obiect de mobilier. Când echipajele au ajuns la fața locului, persoana nu le-a mai deschis ușa.

Șeful DSU a precizat că verificările făcute de inspectoratele pentru situații de urgență în zonele în care s-a simțit cutremurul nu au indicat pagube materiale sau alte probleme.

Întrebat dacă a fost emis un mesaj RO-Alert după seism, Raed Arafat a răspuns că "nu". Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au publicat însă în mod constant informații și recomandări pe rețelele sociale.