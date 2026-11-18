Un seism de magnitudine 5,7 a zguduit România miercuri dimineaţa, în jurul orei 02:48. Momentul cutremurului produs în zona seismică Vrancea a fost surprins de camerele de supraveghere din Galaţi, unde au fost înregistrate nouă apeluri la numărul unic de urgenţă 112. Şase persoane au fost transportate la spital, majoritatea după ce au suferit atacuri de panică, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.

În urma solicitărilor, au fost trimise şapte ambulanţe, inclusiv pentru o persoană care s-a lovit la cap în timp ce alerga spre ieşirea din clădire. Printre persoanele asistate s-a aflat şi un copil, pentru care mama a refuzat transportul la spital, potrivit Agerpres.

"În urma cutremurului au fost înregistrate nouă apeluri la 112. Au fost trimise şapte ambulanţe pentru persoane care au suferit atacuri de panică, dar şi pentru o persoană care s-a lovit la cap în timp ce alerga către uşa exterioară. Şase persoane au fost transportate la spital, iar în cazul unui copil, mama a refuzat transportul. Pentru alte două apeluri au fost oferite telefonic sfaturi pentru restabilirea stării de calm. Nu au fost semnalate efecte ale cutremurului care să reprezinte o situaţie de urgenţă", a transmis ISU Galaţi.

Conform sursei citate, opt echipaje efectuează patrule de verificare post-seismică în zone urbane şi rurale, cu precădere în perimetrele în care se află clădiri înalte de locuit, construcţii tehnologice sau industriale, monumente istorice şi clădiri emblematice.

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Cutremurul produs miercuri dimineață, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, a avut patru evaluări succesive comunicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP). Prima alertă a fost de 6.5, urmată de o a doua de 5,8, iar următoarele două, de 5,7. Între timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat o magnitudine de 5,6, în timp ce Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a indicat 5,3.